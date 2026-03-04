Cambio de horario en EE.UU. 2026: día y hora de cuándo se hace el ajuste de verano

Los habitantes de la mayoría de los estados de Estados Unidos se encuentran ante la inminente llegada de la primavera boreal y, con ella, la implementación del horario de verano, conocido en inglés como Daylight Saving Time (DST). De acuerdo con la normativa federal vigente, la modificación oficial de los relojes deberá realizarse el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2 de la madrugada, instante en el cual las agujas pasarán a marcar las 3, lo que formalizará el inicio de un nuevo esquema temporal en casi todas las jurisdicciones del país.

Cambia la hora en en EE.UU.: el momento exacto en que hay que ajustar el reloj en marzo de 2026

Estados Unidos se prepara para adelantar una hora sus relojes el domingo 8 de marzo. El ajuste debe realizarse a las 2 de la madrugada, cuando las agujas pasarán a marcar las 3, este cambio permitirá incrementar las horas de luz natural.

El cambio de hora de verano ayuda a incrementar las horas de luz natural en el país, aunque no todos los estados adhieren Mateo Gobo

Esta medida, que tiene como objetivo principal extender la presencia de luz natural durante las tardes, conlleva la pérdida inmediata de una hora de sueño para la población. La legislación que regula este proceso se mantiene activa desde principios de la década de 2000, establece que el cambio se efectúe el segundo domingo de marzo. Al adelantar los relojes, los amaneceres ocurrirán más tarde, pero las jornadas contarán con mayor luminosidad hacia el final del día, una dinámica que se extenderá hasta el primer domingo de noviembre.

En cuanto a los dispositivos electrónicos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) aclara que la mayoría de los aparatos modernos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras, realizan el cambio de manera automática siempre que cuenten con conexión a internet y sistemas operativos actualizados. Por el contrario, los relojes analógicos y ciertos equipos digitales más antiguos requerirán una intervención manual para evitar confusiones el lunes por la mañana.

Aunque el sistema actual rige desde 2007, existen iniciativas legislativas que buscan modificarlo. El pasado 4 de febrero de 2026 se presentó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley HR 7378. Esta propuesta plantea un enfoque novedoso: en lugar de elegir entre el horario estándar o el de verano de forma permanente, sugiere adelantar los relojes 30 minutos respecto del estándar y mantener ese esquema fijo todo el año. El texto fue enviado al Comité de Energía y Comercio para su análisis, aunque todavía no se han realizado votaciones para convertirlo en ley.

Los distintos husos horarios en Estados Unidos

Advierten sobre las consecuencias del cambio de hora en EE.UU.

La transición horaria no solo implica un ajuste mecánico, sino también una adaptación física. Alicia Roth, psicóloga del sueño en Cleveland Clinic, explicó en un comunicado que “la pérdida de una hora de sueño conlleva un mayor riesgo de problemas de salud”. Para mitigar el impacto en el organismo, los expertos sugieren una preparación escalonada.

Roth recomienda intentar dormir al menos siete horas durante las noches previas al cambio y evitar el consumo de sustancias como la cafeína y el alcohol antes de acostarse, ya que pueden generar interrupciones en el descanso. Asimismo, exponerse a la luz solar por la mañana resulta fundamental para sincronizar el reloj biológico.

Estados Unidos se prepara para el cambio de horario de verano Evan Vucci AP / Freepik

En esa misma línea, el Dr. Chris Winter, autor de The Sleep Solution, recomendó en diálogo con The New York Times adelantar tanto la hora de irse a la cama como la de despertarse en intervalos de 15 minutos antes de la entrada en vigencia del horario de verano. Este enfoque gradual debe aplicarse también a las comidas, ya que el experto sugiere finalizar la cena al menos dos horas antes de dormir para garantizar una buena digestión y un sueño reparador.

Lo que hay que saber sobre el cambio de hora en EE.UU.

¿Cuándo hay que ajustar los relojes por el cambio de horario de verano?

Los residentes en Estados Unidos deberán adelantar una hora sus relojes el domingo 8 de marzo. El ajuste debe realizarse a las 2 de la madrugada, cuando las agujas pasarán a marcar las 3, abriendo paso a tardes con más luz natural.

¿Cómo pueden prepararse las personas para el cambio de horario y evitar impactos negativos?

Los expertos recomiendan dormir al menos siete horas antes del cambio, evitar cafeína y alcohol, exponerse a la luz solar por la mañana, y adelantar gradualmente las horas de acostarse y cenar para ajustarse mejor.

¿Qué tipo de dispositivos electrónicos se ajustan automáticamente al nuevo horario?

Los teléfonos móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes suelen ajustarse automáticamente. Para ello, es necesario que estén conectados a internet y que su sistema operativo se encuentre actualizado, según el NIST.

La mayoría de las personas no tendrán que realizar ningún cambio de hora debido a que los dispositivos tecnológicos se ajustan de manera automática Freepik

¿Existe alguna propuesta de ley para modificar el sistema actual del cambio de horario en EE.UU.?

Sí, el proyecto de ley HR 7378 propone adelantar los relojes 30 minutos del horario estándar y mantener ese ajuste todo el año, eliminando los cambios semestrales. Fue presentado el 4 de febrero de 2026.