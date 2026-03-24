Es oficial: entró en vigor la ley del efectivo en Nueva York y estos son sus alcances y excepciones

Desde el sábado pasado, en el estado de Nueva York ya se encuentra vigente la ley S4153A, que obliga a los comercios a recibir como pago el dinero físico (en cash), sin recargos, salvo algunas excepciones. La normativa responde a la necesidad de resguardar a los grupos poblacionales que dependen exclusivamente del efectivo para sus transacciones cotidianas. Pero hay excepciones.

¿En qué consiste la nueva ley de efectivo de Nueva York?

La ley, firmada por Hochul el año pasado, exige que los establecimientos minoristas y las tiendas de alimentación cuenten con al menos una caja para recibir pagos en efectivo. Esta medida busca garantizar que ningún cliente sufra discriminación por su forma de pago, asegurando la equidad en el acceso a bienes y servicios básicos.

¿Qué prohíbe específicamente la norma?

La ley prohíbe cualquier práctica de cobro que discrimine a quienes utilizan efectivo. Los comercios no pueden imponer sobreprecios ni aplicar métodos de redondeo que resulten en un costo final más alto para los usuarios de dinero físico en comparación con los clientes de pagos digitales.

Las tiendas no están obligadas a aceptar pagos en efectivos para sumas superiores a US$20 Freepik

Ley del efectivo de Nueva York: ¿existen excepciones para los comerciantes?

Sí, el estatuto contempla situaciones específicas donde la obligatoriedad no aplica. Los comercios no tienen obligación de aceptar efectivo para compras superiores a los 20 dólares. Tampoco deben hacerlo en transacciones telefónicas, pedidos por correo o compras por internet, salvo que el pago ocurra presencialmente en el local.

El detalle de las excepciones

Paridad en los pagos : prohíbe que se les cobre una suma mayor a quienes utilizan efectivo que a aquellos que pagan con transacciones digitales. También impide las prácticas de redondeo que darían como resultado que los usuarios con dinero físico abonen un precio más alto.

: prohíbe que se les cobre una suma mayor a quienes utilizan efectivo que a aquellos que pagan con transacciones digitales. También impide las prácticas de redondeo que darían como resultado que los usuarios con dinero físico abonen un precio más alto. Excepciones : los comercios no están obligados a aceptar efectivo para facturas superiores a US$20 ni para transacciones realizadas por teléfono, correo postal o internet, a menos que el pago se realice en el establecimiento.

: los comercios no están obligados a aceptar efectivo para facturas superiores a US$20 ni para transacciones realizadas por teléfono, correo postal o internet, a menos que el pago se realice en el establecimiento. Otros detalles: la regulación no excluye explícitamente las máquinas expendedoras, los estacionamientos, los eventos deportivos en vivo ni el alquiler de bienes de consumo, lo que la distingue de estatutos similares en otras jurisdicciones.

Un organismo de Estados Unidos otorga un pago de más de 4500 dólares a ciertos ciudadanos elegibles con requisitos concretos Unsplash

¿Cuál es la postura de los críticos ante esta ley?

Diversos comerciantes y defensores de la tecnología digital manifiestan preocupaciones sobre el impacto operativo. Argumentan que la ley genera mayores costos, complica la logística diaria y dificulta la gestión del personal. Además, estudios jurídicos como Holland & Knight advierten sobre desafíos prácticos vinculados a la escasez de monedas y el aumento de tiempos de espera en las filas.

¿Qué importancia mantiene el efectivo en la actualidad?

Un informe reciente de la Reserva Federal confirma que el efectivo representa el 14% de todos los pagos realizados en el país. El uso es mayor entre adultos mayores de 55 años y hogares con ingresos inferiores a los 25.000 dólares anuales. La medida busca, precisamente, proteger a estos segmentos sociales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.