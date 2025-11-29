Qué es la nueva “Ley de Efectivo” y cómo podría cambiar a miles de supermercados en EE.UU.

Los legisladores de Ohio avanzan con la “Ley de Efectivo” que podría modificar las reglas actuales de los supermercados. Mientras la economía nacional avanza hacia los pagos sin contacto, la propuesta obligaría a los comercios a contar con al menos una caja registradora que acepte dinero cash.

“Ley de Efectivo”: la propuesta para cambiar las reglas en Ohio

El proyecto conocido como Currency Access to Spend Here (CASH, por sus siglas en inglés) implica que tanto las empresas como las oficinas gubernamentales acepten efectivo para pagos de hasta US$500, según informó Fox Business.

El propósito oficial de la medida es garantizar que todos los residentes de Ohio puedan usar efectivo para transacciones. A su vez, la HB 554 abordaría las preocupaciones de quienes en los últimos años enfrentaron dificultades cuando negocios u oficinas gubernamentales se negaron a aceptar billetes como forma de pago.

Los supermercados deberían aceptar efectivo para pagos de hasta US$500 en el estado (Unsplash/@Eduardo Soares)

En el sitio web de la Legislatura estatal, el representante David Thomas, quien presentó el proyecto, reflexionó: “Es simple: el efectivo es la base de los negocios en Estados Unidos. Nuestros contribuyentes siempre deberían poder usar efectivo en su vida diaria”.

En esa línea, agregó que la propuesta “equilibra la necesidad de eficiencia del gobierno y las empresas con la posibilidad de seguir dependiendo del dinero físico”.

Cómo afectaría la “Ley de Efectivo” a los supermercados en Ohio

En los últimos años, las cadenas de supermercados como Costco o Walmart comenzaron a implementar métodos de autopago que a menudo no aceptan dinero físico. Si se aprobara, la ley exigiría a los negocios que dispongan de al menos una caja registradora para los clientes que quieran pagar en efectivo.

No obstante, esto no implicaría necesariamente la contratación de más personal. La legislación establece que el punto de venta con efectivo puede ser automatizado u operado por una persona.

Las violaciones a la "Ley de Efectivo" serían tratadas como prácticas desleales o engañosas bajo las regulaciones del estado Unsplash

Las violaciones a la norma serían tratadas como prácticas desleales o engañosas bajo las leyes de protección al consumidor de Ohio. Esto le daría a los ciudadanos el derecho de presentar una demanda si se incumple, así como también habilitaría al Fiscal General a tomar medidas.

Según describen las autoridades, las empresas que venden bienes o servicios en los aeropuertos estarían exentas de ajustarse a la norma. Actualmente, la HB 554 espera su primera audiencia en la Cámara.

Así como la propuesta presentada por Thomas, otro proyecto similar corresponde a la Ley de Elección de Pago de 2025, patrocinada por el senador John Fetterman, demócrata de Pensilvania, y el senador Kevin Cramer, republicano por Dakota del Norte. Esto también requeriría que los comercios acepten efectivo y les prohibiría cobrar un precio más alto a las personas que opten por esta forma de pago.

¿Efectivo o digital?: el método de pago preferido en EE.UU.

En menos de una década, la cantidad de estadounidenses que deciden no utilizar efectivo para sus pagos en una semana típica aumentó en dos dígitos, según reveló un estudio publicado por Pew Research Center en 2022.

De acuerdo al informe, aproximadamente cuatro de cada diez estadounidenses (41%) afirmaron que ninguna de sus compras en una semana típica se abona en billetes.

En el extremo contrario, el número de ciudadanos que reconocieron hacer todas o casi todas sus compras en dinero físico en una semana típica se redujo del 24% en 2015 al 14%.

En la actualidad, la mayoría de personas no paga sus compras en efectivo en Estados Unidos Unsplash

Asimismo, los encuestadores señalaron que la brecha también es generacional. Los adultos menores de 50 años fueron menos propensos que los mayores de esa edad a decir que intentan tener siempre efectivo a mano (45% frente al 71%).