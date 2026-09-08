Adiós al sueño americano: “Ya no quiero vivir en Estados Unidos, prefiero pedir asilo en Europa y llevarme a toda mi familia”

Una detención durante un control migratorio, varios meses bajo custodia y un vuelo de 15 horas encadenado llevaron a un venezolano de 45 años a replantearse su futuro en Estados Unidos. Tras ser deportado desde EE.UU. a Liberia en agosto, el hombre aseguró que ya no quiere regresar al país norteamericano donde permanecen su esposa y sus hijos.

El venezolano deportado a Liberia que ya no quiere regresar a EE.UU.

El entrevistado, cuya identidad fue preservada y a quien El País lo identifica únicamente como A., vivía con su familia en Estados Unidos y trabajaba en el sector de la energía eólica.

A comienzos de 2026, acudió junto con su esposa a una oficina de inmigración para un control de rutina.

El venezolano intenta mantener el vínculo con los menores mediante videollamadas y asegura que la deportación dejó a toda la familia traumatizada Fotomontaje realizado con IA

Ambos contaban con protección contra la repatriación a Venezuela y carecían de antecedentes penales. Sin embargo, los agentes permitieron que su esposa se retirara y mantuvieron al hombre bajo custodia.

Durante los meses siguientes, el venezolano pasó por cuatro centros de detención. Su abogado no recibió información sobre esos movimientos ni sobre la posterior expulsión a Liberia.

La deportación y la separación familiar también afectaron a los hijos del matrimonio. Desde la deportación, la hija del migrante asiste a terapia y le pregunta por qué está lejos si, desde su mirada, “no hizo nada”. El hijo mayor, en tanto, manifestó que quiere abandonar la escuela para trabajar y contribuir económicamente al hogar.

Por medio de videollamadas, el padre intenta conservar el contacto con los menores. Al describir las consecuencias del alejamiento, consideró que son “una familia traumatizada” y sostuvo que las autoridades “están destruyendo familias enteras”.

Otro de sus temores es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detenga también a su esposa. Advirtió que, si eso ocurre, sus hijos quedarían desamparados porque no tienen a nadie más en el país norteamericano.

Frente a esta situación, el migrante aseguró que ya no quiere vivir en Estados Unidos y que prefiere “pedir asilo en Europa” para llevarse a toda su familia. Sobre la posibilidad de regresar, afirmó que las autoridades le “quitaron el deseo de volver”.

Deportación a Liberia: el venezolano relató un vuelo de 15 horas encadenado

Antes de enviarlo al país africano, las autoridades le comunicaron que sería repatriado a Venezuela. El hombre respondió que correría peligro por su condición de opositor político, pero un funcionario le habría dicho que ya no arriesgaba “nada” porque Venezuela “ahora es libre”.

La respuesta fue rechazada por el entrevistado, quien señaló que el país “no es libre para nada”. Como ejemplo, indicó que varios de sus amigos relacionados con la oposición todavía temen por su seguridad.

Según relató, los meses de detención le provocaron fuertes ataques de ansiedad y depresión. Cuando llegó frente al avión, intentó resistirse, aunque un agente le advirtió que podía subir por sus propios medios o ser llevado por la fuerza.

Según relató, una vez dentro de la aeronave, todos comenzaron a llorar. Sobre las condiciones del trayecto, el venezolano afirmó que los mantuvieron “encadenados de pies y manos durante todo el viaje”, que se prolongó durante unas 15 horas.

El contingente estaba compuesto por 20 personas procedentes de América Latina, el Caribe y África subsahariana. Según El País, seis se negaron a desembarcar en Monrovia y posteriormente fueron trasladadas a Malabo, Guinea Ecuatorial.

Quienes permanecieron en Liberia quedaron alojados en un hotel de Marshall, a unos 50 kilómetros de la capital. Allí permanecen mientras abogados analizan sus respectivas situaciones legales.

Así viven en Liberia los migrantes deportados desde Estados Unidos

Pese a que no pretende establecerse en Liberia, el migrante venezolano destacó que recibió “una buena acogida” desde su llegada. Las habitaciones están limpias, cada persona cuenta con un espacio propio y los huéspedes pueden entrar y salir cuando quieren.

Después de meses de encierro, aseguró que al menos ahora vuelve a sentirse “un hombre libre” Fotomontaje realizado con IA

Esa libertad representa una diferencia frente a los meses que pasó bajo custodia migratoria. Al referirse a su situación actual, manifestó que no quiere quedarse ahí, pero que al menos ahora “es un hombre libre”.

En el mismo establecimiento se encuentra W., un hondureño de 40 años que también fue deportado desde Estados Unidos. El personal de la Organización Internacional para las Migraciones lo visita a diario y le proporciona asistencia para tratar su diabetes.

Fuera del hotel, sin embargo, el hondureño siente temor. W. afirmó que todos consideran que “no están en un país seguro” y, por miedo a agresiones o robos, no se aleja más de 10 metros de la entrada del recinto.