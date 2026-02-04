Adiós Tim Walz: quién es Amy Klobuchar, la candidata a gobernadora que quiere reemplazarlo en Minnesota

Mientras Minnesota continúa en el centro del debate nacional por los operativos migratorios en Minneapolis, el estado recibió una nueva noticia sobre su futuro. Amy Klobuchar, quien es senadora nacional desde hace 19 años, anunció su candidatura para las elecciones a gobernador. Los comicios definirán quién reemplazará a Tim Walz.

Amy Klobuchar, la senadora que será candidata a gobernadora en Minnesota

La legisladora dio a conocer su candidatura a través de una publicación en X. "Habitantes de Minnesota, hemos pasado por mucho. Y creo que este momento exige coraje, resiliencia y fe en los demás”, comenzó en un mensaje que acompaña a un video.

Amy Klobuchar anunció que se presentará como candidata a gobernadora de Minnesota

Sin dar mayores precisiones sobre su agenda, Klobuchar no dejó dudas de que participará en las elecciones: “Creo que debemos defender lo correcto y corregir lo que está mal. Hoy anuncio mi candidatura a gobernadora”.

De acuerdo con su biografía oficial, la senadora del Partido Demócrata se graduó en derecho en la Universidad de Chicago y obtuvo el reconocimiento magna cum laude de la Universidad de Yale.

Con una amplia experiencia en la función pública, entre 1999 y 2006 se desempeñó como fiscal general del condado de Hennepin. Durante el último año de su cargo, se postuló como senadora nacional.

Gracias a que obtuvo la banca, en 2007 asumió su nuevo puesto y se transformó en la primera senadora mujer elegida por Minnesota.

Klobuchar se desempeña como legisladora desde entonces y actualmente transita su mandato hasta 2031, que debería interrumpir si finalmente es elegida gobernadora.

Amy Klobuchar tiene 19 años ininterrumpidos como senadora de Estados Unidos por Minnesota Reuters

El apartado de su sitio web indica la presentación de proyectos enfocados en la infraestructura y economía. Además, formó parte del Comité de Agricultura y desarrolló distintas iniciativas en ese rubro.

Klobuchar destaca que dentro del Congreso que prestó servicio entre 2021 y el 2023 fue la senadora que presentó más proyectos bipartidistas.

Los números que ilusionan a Klobuchar para las elecciones de Minnesota

Según un análisis de CBS News, la congresista representa un nombre fuerte para los demócratas, en medio de un panorama en el que los republicanos quieren ganar las elecciones estatales por primera vez desde el triunfo de Tim Pawlenty en 2006.

Desde esa misma elección que consagró a Klobuchar como senadora, la demócrata es la figura que más votos obtiene en todos los comicios de Minnesota si se consideran los números globales.

En 2024, renovó su cargo con aproximadamente 135 mil votos más que Kamala Harris. Esto indica que el nombre de Klobuchar consigue apoyo incluso por fuera de la base demócrata.

Los resultados de Amy Klobuchar en otras elecciones de Minnesota la presentan como una candidata fuerte para los demócratas AP

Tim Walz abandona el cargo: cuándo son las elecciones a gobernador de Minnesota y quiénes son los candidatos

En medio de un escándalo por investigaciones de fraude en programas sociales, Walz anunció que no buscará la reelección a gobernador de Minnesota.

En ese contexto, los comicios del 3 de noviembre para la elección general y del 11 de agosto para las primarias marcarán a su reemplazante. Según Ballotpedia, los candidatos confirmados son:

Partido Demócrata

Amy Klobuchar

Christopher Seymore

Partido Republicano

Peggy Bennett

Lisa Demuth

Thomas Evenstad

Scott Jensen

Jeff Johnson

Patrick Knight

Brad Kohler

Mike Lindell

Philip Parrish

Kendal Qualls

Kristin Robbins

Independientes