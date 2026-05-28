Sheriffs de Nueva York amenazan con demandar a Hochul por prohibir los acuerdos con el ICE

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, junto con varios sheriffs de todo el estado de Nueva York, cruzaron a la gobernadora Kathy Hochul por su medida que ya fue aprobada por la Legislatura y anula los acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los jefes de policía amenazaron con interponer una demanda y aseguraron que líderes comparten su postura.

Sheriffs de Nueva York rechazan el plan de Hochul contra los acuerdos 287(g) con el ICE

Recientemente, Blakeman se mostró en contra de Hochul con el apoyo de sheriffs del estado en un intento de que los acuerdos de cooperación con el ICE sigan vigentes. La postura del ejecutivo de Nassau, que también es candidato republicano al cargo de gobernador, responde a las políticas de santuario que la demócrata incluyó en el presupuesto fiscal para 2027.

Bruce Blakeman criticó la política santuario contra el ICE incluida por la gobernadora Kathy Hochul en el presupuesto fiscal Archivo

“En mi opinión estamos haciendo cumplir la ley federal en el condado de Nassau, y muchos alguaciles de todo el estado piensan igual. Están furiosos”, expresó Blakeman en una entrevista con Fox News.

A su lado, el alguacil del condado de Madison, Todd Hood, quien es su compañero de fórmula, se sumó al reclamo. Su administración firmó una alianza del programa 287(g) en julio del año pasado. “Recibo mensajes de alguaciles de todo el estado y todos están muy molestos por esto. Casi todos desaprueban la medida. Hay muy pocos sheriffs que la aprueben”, sostuvo. Actualmente existen 14 acuerdos activos en nueve condados de Nueva York.

Qué propone Hochul para limitar la cooperación local con el ICE en Nueva York

Junto con otras modificaciones, el presupuesto de Hochul para el año fiscal 2027, ya aprobado por la Legislatura, prohíbe específicamente las alianzas 287(g), que sirven para delegar a los oficiales locales facultades generalmente reservadas a los funcionarios federales.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

En la página web de Nueva York, la gobernadora anunció a principios de mayo que llegó a un punto en común para el presupuesto. Según la información compartida por su oficina, el plan contempla las siguientes acciones:

Prohibir que las fuerzas del orden locales sean designadas por el ICE para la aplicación de la ley de inmigración civil, eliminar las participaciones en el programa 287(g), prohibir que policías locales ejerzan las autoridades de agentes federales o utilicen recursos financiados por los contribuyentes para estos fines.

Establecer el derecho de los estados a demandar a funcionarios federales, estatales y locales, incluidos los agentes del ICE, por violaciones constitucionales.

Negar al ICE el permiso para ingresar a lugares sensibles. Esto incluye escuelas, bibliotecas, centros de atención médica, centros de votación y hogares, sin una orden judicial.

Prohibir que los agentes del orden federales, estatales y locales usen mascarillas mientras estén de servicio.

Prohibir estrictamente el uso de recursos civiles estatales, locales o escolares, incluido el tiempo de los empleados, para actividades de control de estatus legal.

Garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a la educación sin temor a la interferencia del ICE, codificando el derecho a una educación pública gratuita independientemente de su situación.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una propuesta de ley para limitar el accionar del ICE en el estado Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Qué son los acuerdos 287(g) y cómo permiten a agencias locales colaborar con el ICE

El funcionamiento del programa se basa en los Memorandos de Acuerdo (MOA) firmados por el ICE y las agencias de seguridad interesadas, y funciona bajo tres programas principales:

Modelo de Aplicación en Cárceles (JEM): está diseñado para identificar y procesar a extranjeros que ya han sido arrestados por cargos criminales y se encuentran en entornos carcelarios.

está diseñado para identificar y procesar a y se encuentran en entornos carcelarios. Modelo de Oficial de Servicio de Órdenes (WSOM): autoriza a los oficiales a servir y ejecutar órdenes administrativas de arresto de inmigración dentro de la cárcel de su agencia.

autoriza a los oficiales a de arresto de inmigración dentro de la cárcel de su agencia. Modelo de Fuerza de Tarea (TFM): permite a los oficiales investigar el estatus migratorio durante patrullajes rutinarios como paradas de tráfico. Este fue reactivado en enero del año pasado tras ser suspendido.

Actualmente, según el sitio web de la agencia, hay 1870 MOA para programas 287(g) vigentes, que cubren 39 estados y dos territorios de EE.UU. Estos incluyen JEM con 183 departamentos de policía en 30 estados y un territorio de EE.UU., WSO con 499 agencias en 34 estados y TFM con 1188 oficinas policiales en 32 estados y dos territorios.