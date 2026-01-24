“Es repugnante”: la indignación de Tim Walz tras la muerte de un hombre en Minneapolis durante una redada migratoria

Un hombre murió a manos de agentes federales este sábado en Minneapolis, lo que provocó la movilización de cientos de manifestantes en una ciudad ya estremecida por otro tiroteo fatal semanas antes. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reaccionó de inmediato con un mensaje de rechazo a lo ocurrido. “Esto es repugnante”, expresó a través de un mensaje en sus redes sociales.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Horas después de lo ocurrido, se identificó a la persona fallecida como Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años. El gobernador Walz informó que fue baleado en medio de las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Una persona es derribada por un agente federal en medio de las protestas tras un tiroteo ocurrido el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo a AP en un mensaje de texto que la persona tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “evolucionando”. Seguridad Nacional también distribuyó una foto de una pistola que, según esa instancia, portaba la persona baleada.

Aumentan las protestas contra el ICE en Minnesota

El tiroteo ocurrió en medio de las protestas generalizadas que se han realizado a diario en Twin Cities desde el 7 de enero, cuando Renee Good, una madre de 37 años, fue asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó contra su vehículo. El tiroteo del sábado se desarrolló a poco más de una milla de donde Good fue baleada.

Manifestantes se congregan cerca del lugar donde, según las autoridades estatales y locales, un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales la madrugada del 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

Tras el tiroteo, una multitud enfurecida se aglomeró y gritó insultos a los agentes federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a casa. Un agente respondió burlonamente mientras se alejaba, diciendo: “Boo hoo”.

El momento en el que agentes de inmigración mataron a tiros a un hombre durante las protestas en Minneapolis

En otro lugar, agentes metieron empujones a una persona que protestaba en un carro. Los manifestantes arrastraron contenedores de basura desde los callejones para bloquear las calles, y las personas que se reunieron corearon: “¡Fuera ICE, ahora!”. Agentes federales empuñaron palos y desplegaron granadas aturdidoras contra la multitud.

Oficiales del Departamento de Conservación de Recursos Naturales de Minnesota montan guardia mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde, según las autoridades estatales y locales, un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales la madrugada del 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

Walz, un demócrata y excompañero de fórmula de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, expresó en una publicación en redes sociales que había estado en contacto con la Casa Blanca. Hizo un llamado al presidente Donald Trump para que ponga fin a lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha llamado su mayor operativo de control migratorio. “Saque a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora”, escribió Walz en una publicación en X.

El tiroteo ocurrió un día después de que miles de manifestantes protestaran contra las masivas detenciones de inmigrantes. Pese al clima gélido que se registra en gran parte de Estados Unidos, llenaron las calles de la ciudad pidiendo que las fuerzas federales se retiren.

