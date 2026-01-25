AFC championship game: hora y cómo ver en vivo a Broncos vs. Patriots rumbo al Super Bowl 2026

Este domingo, los Denver Broncos reciben a los New England Patriots para disputar el AFC Championship Game 2026. Con el boleto al Super Bowl LX en juego, este enfrentamiento marca el tercer duelo por el título de conferencia entre ambas franquicias desde 2013, y añade un nuevo capítulo a una de las rivalidades más intensas de la última década.

A qué hora inicia el Broncos vs. Patriots en EE.UU.

El choque de titanes entre los Denver Broncos y los New England Patriots definirá quién será el equipo que disputará el Super Bowl 2026. El juego correspondiente de la Conferencia Americana de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés) tendrá lugar este domingo 25 de enero.

Jarrett Stidham, quarterback de los Broncos de Denver, intentará ganar como suplente en el juego de hoy (AP Photo/Jack Dempsey) Jack Dempsey - FR42408 AP

La sede del encuentro será el imponente Empower Field at Mile High, ubicado en la ciudad de Denver, Colorado, donde la altitud jugará su papel característico, indicó Sporting News.

El enfrentamiento iniciará a las 15.00 hs (tiempo del Este). Pese a la baja del mariscal de campo titular Bo Nix, los Broncos buscan imponer su localía ante unos Patriots que cuentan con el joven talento Drake Maye.

Cómo ver en vivo a Broncos vs. Patriots rumbo al Super Bowl 2026

El encuentro de los Broncos vs. Patriots se podrá ver en EE.UU. por la cadena de televisión CBS, con WBZ-TV, y en Paramount+ para disfrutarlo en streaming. La transmisión también irá por Fubo, plataforma que tiene una prueba gratuita, y también por Fox en DirecTV, señaló CBS News.

New England Patriots buscará ganar el juego con la presencia de Drake Maye (Archivo)

DAZN y NFL ofrecen la posibilidad de ver los partidos en streaming en otras partes del mundo gracias al NFL Game Pass, que emite todos los encuentros.

Cómo llegan los equipos al encuentro de este domingo

Los Broncos terminaron con una localía absoluta y el primer puesto en la siembra de la AFC, pero su camino presentó un costo físico altísimo tras vencer a los Buffalo Bills (33-30) en la Ronda Divisional, señaló Sporting News.

Con una baja crítica, el mariscal de campo novato Bo Nix se perderá el resto de la temporada tras sufrir una fractura de tobillo en el tiempo extra contra Buffalo, por lo que Jarrett Stidham asumirá la titularidad y buscará ganar como suplente.

Los Broncos de Denver buscan un triunfo como local (AP Foto/Eric Lutzens) Eric Lutzens - FR172271 AP

Por otra parte, New England Patriots, bajo el mando de una nueva generación, regresan a una Final de Conferencia tras varios años de ausencia, y se consolidan como el segundo puesto en la siembra de la AFC.

Los Patriots ganaron 15 de sus últimos 16 juegos. Llegan con un equipo mucho más sano que Denver y con una ofensiva equilibrada donde Rhamondre Stevenson está con un promedio de casi 100 yardas, señaló FOX Sport.

El favorito para llegar al Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium

Para este juego, los Patriots se colocan como los favoritos para ganar el encuentro, luego del impacto por la lesión de su QB principal, lo que los deja un poco vulnerables con un suplente novato, señaló Al Bat. De cumplirse la predicción, el equipo podría regresar al Super Bowl después de seis años, tras su última participación en 2019.

El ganador de la AFC se enfrentará a Seahawks o Rams, cuyo juego también se definirá este 25 de enero, el cual se llevará a cabo a las 18.30 hs (tiempo del Este). Ambos juegos definirán quiénes serán los equipos que logren llegar al Super Bowl 2026, el cual se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de California.