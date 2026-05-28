Confirmado en Texas: presentan plan ante huracanes en Houston días antes del inicio de la temporada 2026

A pocos días del comienzo oficial de la temporada de huracanes 2026, las autoridades y empresas de servicios públicos en Texas aceleraron las medidas de prevención para evitar interrupciones masivas y reforzar la respuesta ante tormentas severas. En ese contexto, CenterPoint Energy presentó en Houston un nuevo plan de acción que incluye mejoras en infraestructura eléctrica, simulacros de emergencia y recomendaciones de seguridad para millones de residentes de la región metropolitana.

Houston se prepara para la temporada de huracanes 2026

Según informó Telemundo Houston, la compañía energética realizó una jornada informativa gratuita destinada a explicar cómo será su estrategia de respuesta frente a posibles ciclones tropicales y eventos climáticos extremos durante los próximos meses.

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La iniciativa se desarrolló pocos días antes del inicio formal de la temporada de huracanes en el Atlántico, previsto para el 1° de junio.

La empresa explicó que el objetivo central es mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y aumentar la resiliencia de la red en el área metropolitana de Houston, una de las zonas más expuestas a tormentas y fuertes lluvias en el sur de Estados Unidos.

Entre las principales medidas anunciadas por la compañía se encuentran:

Instalación de postes eléctricos más resistentes a tormentas.

Remoción de vegetación considerada de alto riesgo cerca de líneas eléctricas.

Incorporación de dispositivos automatizados para detectar fallas y acelerar la restauración del servicio.

CenterPoint ensaya en Houston la respuesta ante un huracán de categoría 3

De acuerdo con información difundida por CenterPoint Energy, la empresa llevó adelante el 14 de mayo un ejercicio de emergencia a gran escala en preparación para la temporada de huracanes 2026. El simulacro se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia de la compañía y recreó el impacto de un huracán categoría 3 sobre el área metropolitana de Houston.

Las cuadrillas priorizan las obras en el área metropolitana de Houston por tratarse de una de las regiones con mayor riesgo de inundación BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La práctica involucró a más de 400 trabajadores de distintas áreas operativas, entre los que se incluyeron equipos eléctricos, planificación de emergencias, áreas de comunicación y atención al cliente. Además, alrededor de 100 funcionarios estatales y locales, especialistas en manejo de emergencias y socorristas observaron el ejercicio para evaluar la coordinación general de la respuesta.

El simulacro estuvo enfocado en distintas acciones críticas relacionadas con una emergencia climática de gran magnitud. Entre ellas figuraron:

Revisión de pronósticos meteorológicos y evaluación de impactos.

Análisis de modelos predictivos de daños para distribuir recursos.

Coordinación con organismos de emergencia y equipos de rescate.

Comunicación pública sobre avances en restauración del servicio eléctrico.

La empresa indicó que especialistas externos participaron como evaluadores independientes y entregarán recomendaciones para perfeccionar los protocolos de actuación.

Las obras de CenterPoint para reforzar la red eléctrica de Houston antes de los huracanes

La compañía energética también detalló una serie de inversiones realizadas desde el lanzamiento de la iniciativa conocida como Greater Houston Resiliency Initiative (GHRI), creada en 2024 para fortalecer la red eléctrica frente a fenómenos meteorológicos cada vez más severos.

El nuevo plan preventivo se enfoca en el recambio de cableado obsoleto, la poda masiva de árboles de riesgo y el despliegue de tecnología de monitoreo en tiempo real Ishika Samant - Houston Chronicle

Según datos difundidos por la empresa, hasta el momento se concretaron múltiples obras de infraestructura en la región de Houston. Entre las más importantes aparecen:

Instalación de más de 65.000 postes resistentes a tormentas.

Limpieza de vegetación de riesgo cerca de líneas eléctricas.

Soterramiento de más de 500 millas (800 km) de líneas eléctricas.

Colocación de más de 600 dispositivos automáticos con capacidad de “autorreparación”.

La compañía aseguró que estas mejoras permitirán reducir el tiempo acumulado de interrupciones eléctricas para los usuarios.