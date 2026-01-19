Cuándo es el Super Bowl 2026 y el orden de quienes tocarán en el show de medio tiempo

Aunque Bad Bunny será la figura principal del half time show del Super Bowl LX, la NFL confirmó que otros tres artistas, reconocidos en Estados Unidos y a nivel internacional, formarán parte del espectáculo. Además, se han filtrado los nombres de posibles invitados sorpresa, aunque esto no ha sido comprobado.

Quiénes tocarán en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El entretiempo del Super Bowl LX será protagonizado por el puertorriqueño, aunque no será el único artista en el escenario, ya que la NFL ha confirmado quiénes son los personajes que entonarán diferentes números clave en el espectáculo del próximo domingo 8 de febrero de 2026.

Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones estarán a cargo de las actuaciones patrióticas previas al inicio del Super Bowl 2026 (ARCHIVO) Archivo

Los famosos Charlie Puth, Brandi Carlile, y Coco Jones serán los primeros en ocupar el escenario con interpretaciones de números patrióticos que, tradicionalmente, ocurren antes de que inicie el juego.

Las actuaciones que se esperan en la previa del partido por el Super Bowl LX:

Lift Every Voice and Sing , conocida también como el Himno Nacional Negro, interpretada por Jones.

, conocida también como el Himno Nacional Negro, interpretada por Jones. America the Beautiful , una icónica canción patriótica a cargo de Carlile.

, una icónica canción patriótica a cargo de Carlile. The Star-Spangled Banner, el Himno Nacional de Estados Unidos, que entonará Charlie Puth justo antes de la patada inicial de The Big Game.

Posteriormente, dará inicio el juego, y luego de transcurrir los dos primeros cuartos, Bad Bunny tomará el escenario para el half time show, que aunque aún no tiene confirmados invitados, existen varios nombres que se especulan acompañarán al puertorriqueño.

Quiénes serán los invitados sorpresa de Bad Bunny, según filtraciones

Se calcula que el espectáculo del boricua arranca entre las 20.00 hs y 20.30 hs (ET) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, y que el famoso hará un recorrido por diferentes etapas de su trayectoria musical.

Bad Bunny será el artista principal del medio tiempo del Super Bowl LX (Rosalind O'Connor/NBC via AP) Rosalind O'Connor - NBC

Recientemente, Billboard filtró el posible setlist de Benito Antonio en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, así como los nombres de los posibles invitados sorpresa, aunque esto no ha sido confirmado.

Las suposiciones dicen que algunos de los famosos que acompañarían al Conejo Malo en su “fiesta latina” son:

Mambo Kingz, Farruko u Ozuna , quienes entrarían para cantar Soy peor , Diles y Chambea , un popurri que representa al trap latino.

, quienes entrarían para cantar , y , un popurri que representa al trap latino. Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow, también podrían hacer presencia y entonar un mix de las canciones Acho PR y PFKR, que simbolizan el orgullo puertorriqueño que comparten estos artistas.

Aunque algunos esperaban nombres como el de J Balvin, el propio cantante con el que Bad Bunny colaboró para el álbum Oasis en 2019 desmintió los rumores, y dijo que apoyará a su amigo desde las gradas.

Cuándo y dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium (hogar de los San Francisco 49ers) en Santa Clara, California, se llevará a cabo el Super Bowl LX. El partido de la NFL se transmitirá en vivo por NBC y en streaming a través de Peacock, según Telemundo.

Bad Bunny se encargará del half time show del Super Bowl LX el próximo 8 de febrero, aún no revela si tendrá invitados sorpresa (ARCHIVO-NFL) NFL

El show de medio tiempo brinda entre 12 y 15 minutos para que el famoso condense todo su repertorio de éxitos y logre cautivar a los asistentes de The Big Game. Artistas que se presentaron anteriormente han creado espectáculos llenos de creatividad y sorprendentes coreografías.

Aunque se estima que el inicio del espectáculo puede ser a las 20.00 hs (ET), esto puede cambiar, según se desarrollen los dos primeros cuartos, así como toda la previa al juego, que contará con las actuaciones patrióticas tradicionales.