Aire del Ártico afecta gran parte de EEUU, con nieve en ciertas zonas y frío en Florida

CHICAGO (AP) — La primera ráfaga de aire gélido de la temporada se acercaba el lunes a gran parte de Estados Unidos, trayendo la posibilidad de nieve a partes del país y haciendo caer las temperaturas en Florida, aunque sin hacer que las iguanas caigan de los árboles.

El Servicio Meteorológico Nacional vaticinó que el aire ártico gélido abarcará los dos tercios orientales del país, trayendo consigo la posibilidad de temperaturas mínimas récord en el sureste de Estados Unidos, incluyendo toda Florida, donde las temperaturas en partes del estado estaban cerca de los 27 grados Celsius (80 grados Fahrenheit) apenas un día antes.

El aire frío llegará a las Grandes Llanuras el lunes, trayendo vientos racheados y advertencias en la región mientras las regiones de los Grandes Lagos y las Montañas Apalaches verían entre 10 y 20 centímetros (entre 4 y 8 pulgadas) de nieve.

Alrededor del lago Erie, los expertos advirtieron sobre la posibilidad de un "Lake Effect", es decir, cuando aumenta drásticamente la nieve en un área pero otras quedan inmunes.

En Florida, los meteorólogos dijeron que la sensación térmica será de 1 grado centígrado bajo cero (30 grados Fahrenheit). Durante períodos fríos anteriores, las iguanas han entrado en una especie de animación suspendida y han caído al suelo cuando las temperaturas bajan de los 4 grados centígrados (40 grados Fahrenheit). Por lo general, se despiertan con el calor del sol.

Los meteorólogos dijeron que las condiciones para viajar por carretera en el noreste de Illinois serían "peligrosas a imposibles" debido a la acumulación de nieve, de más de 8 centímetros (3 pulgadas) por hora.

A medida que las temperaturas bajaban en el centro del país, los expertos advirtieron sobre condiciones de viaje peligrosas y clima invernal para Michigan, Indiana y Wisconsin. La nieve cayó el domingo en la Península Superior de Michigan, donde los meteorólogos advirtieron sobre baja visibilidad con hasta 30 centímetros (1 pie) de nieve para el lunes.

En Indiana, los expertos pronosticaron hasta 28 centímetros (11 pulgadas) de nieve y "superficies resbaladizas" en las carreteras. Calcularon que caerán hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve en partes de Wisconsin.

Habrá nieve y sensaciones térmicas cercanas a la congelación en porciones de Minnesota, Nebraska y Dakota del Sur. Algunas áreas recibieron nieve un día antes, incluyendo 10 centímetros (4 pulgadas) de nieve en el suroeste de Minnesota y más de 13 centímetros (5 pulgadas) en partes del norte de Iowa.

Ohio, Virginia Occidental y Kentucky recibieron advertencias de clima frío con temperaturas bajo cero pronosticadas hasta la mañana del lunes para una gran franja del sur, desde Texas y Oklahoma hasta Alabama y Georgia.

Los expertos en clima emitieron orientación especial para los jardineros, diciendo que la advertencia de heladas significa que la temporada de crecimiento ha terminado.

"Tomen medidas ahora para proteger las plantas tiernas del frío", advirtieron los meteorólogos en Arkansas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.