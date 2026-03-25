Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 25 de marzo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Casi 34.000 licencias fueron suspendidas por las cámaras de velocidad de Miami-Dade
Las cámaras de velocidad en zonas escolares de Miami-Dade causaron la suspensión de casi 34.000 licencias de conducir. Estos dispositivos automáticos captan infracciones cuando los vehículos superan el límite permitido por más de 3,7 mp/h (16 km/h).
Según Miami Herald, muchos conductores pierden su permiso debido al impago de multas originales de US$100 o por falta de actualización en sus domicilios postales. Los ingresos por estas sanciones sumaron millones de dólares, mientras la policía reporta una baja significativa en el número de infractores reincidentes.
Así estará el clima hoy en el sur de Florida
Se esperan condiciones agradables para este miércoles 25 de marzo en el sur de Florida. Según el pronóstico de AccuWeather, específicamente en la ciudad de Miami, será una jornada mayormente soleada, ideal para hacer actividades al aire libre
En cuanto a la temperatura, la máxima rondará los 80°F (27°C), mientras que la mínima se prevé en 69°F (21°C). Algo similar ocurrirá en el centro (Orlando), pero con posibles chubascos por la tarde.
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