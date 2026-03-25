Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 25 de marzo

Las cámaras de velocidad en zonas escolares de Miami-Dade causaron la suspensión de casi 34.000 licencias de conducir. Estos dispositivos automáticos captan infracciones cuando los vehículos superan el límite permitido por más de 3,7 mp/h (16 km/h).

Las cámaras de velocidad en Miami-Dade derivaron en miles de eliminaciones de licencias Getty Images

Según Miami Herald, muchos conductores pierden su permiso debido al impago de multas originales de US$100 o por falta de actualización en sus domicilios postales. Los ingresos por estas sanciones sumaron millones de dólares, mientras la policía reporta una baja significativa en el número de infractores reincidentes.