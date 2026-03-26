Ballpark de San Francisco: así es la joya arquitectónica de US$357 millones y casa de los Giants de la MLB

Dentro de los múltiples estadios que tiene la MLB, el ballpark de San Francisco es uno de los más destacados. En esa ciudad de California está el Oracle Park, la casa de los Giants que se construyó hace más de 25 años. Tras una inversión millonaria y múltiples mejoras, el recinto logró instalarse como un ícono del béisbol estadounidense y tiene capacidad para más de 42.000 espectadores.

Así es el Oracle Park de los Giants de San Francisco

De acuerdo con un resumen de la historia del estadio que realizó la Society for American Baseball Research (SABR), la actual casa de los Giants de San Francisco fue inaugurada en 2000 y tiene una capacidad para 42.300 espectadores.

El Oracle Park, casa de los Giants de San Francisco, fue inaugurado en el 2000 Instagram @oraclepark

Ubicado en el 24 Willie Mays Plaza, justo a orillas de la bahía, reemplazó al antiguo Candlestick Park y se trata del primer estadio de la MLB financiado mayoritariamente por fondos privados desde la construcción del Dodger Stadium en 1962.

Originalmente fue denominado como Pacific Bell Park y a lo largo de los años modificó su nombre a partir de los cambios de sponsor. A pesar de esas diferencias en el tiempo, siempre se mantuvo como un lugar icónico.

La SABR destaca principalmente que su arquitectura presenta un estilo retro y rechaza el diseño simétrico y multiuso. A pesar de que se llevan a cabo otro tipo de eventos, se pensó originalmente como un estadio de béisbol y esa es su esencia.

Por estar junto a la bahía, los home run marcados en los partidos envían la pelota directamente al agua, lo que hizo al Oracle Park famoso por su “splash hits”.

Por estar junto a la bahía, muchos de los home run en el Oracle Park terminan en el agua Instagram @oraclepark

En cuanto a otras cuestiones de su diseño, se destaca por la cuestión ecológica, ya que por ejemplo fue el primer estadio en instalar paneles solares en 2007. Además, por su política de desvío de residuos, la casa de los Giants de San Francisco ganó el Green Globe de la MLB en 14 ocasiones.

Gracias a su construcción, el barrio de South Beach tuvo una revitalización, que incluyó la activación de múltiples comercios abandonados que volvieron a su actividad económica gracias a la concurrencia de los fanáticos al estadio.

Los hitos deportivos de los Giants en el Oracle Park de San Francisco

Más allá de lo relacionado con su arquitectura y diseño, el estadio tiene un amplio historial en el ámbito deportivo. Se considera que el ballpark fue fundamental durante la era dorada de los Giants, quienes ganaron tres títulos en 2010, 2012 y 2014.

El estadio Oracle Park de los Giants de San Francisco

Por fuera de lo que responde a títulos de la franquicia, también ocurrieron otros hitos deportivos como el récord de Barry Bonds, quien en 2007 se convirtió en el máximo jonronero de la historia de la MLB. En ese mismo año, el Oracle Park fue sede del Juego de las Estrellas.

Cuánto costó la construcción del Oracle Park de los Giants en San Francisco

De acuerdo con la mencionada fuente, construir el recinto deportivo tuvo un costo total de 357 millones de dólares.

Esto se consiguió a partir de US$170 millones obtenidos a través de un préstamo bancario, US$172 millones de la venta de derechos de nombre, patrocinios, derechos de concesión y la venta de “charter seats” y US$15 millones mediante un incremento de impuestos.