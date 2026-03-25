La aprobación de Trump se desploma en medio de la guerra con Irán y el alza del costo de vida

WASHINGTON.– El panorama político para el presidente Donald Trump atraviesa una fase de extrema fragilidad. Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos revela que su índice de aprobación retrocedió al 36%, el nivel más bajo desde su retorno a la Casa Blanca en enero.

Este declive guarda una relación directa con el alza en los combustibles y el rechazo generalizado a la guerra contra Irán. El humor social cambió tras el inicio de las acciones bélicas, y hoy la mayoría de los ciudadanos percibe que el gobierno perdió el rumbo en materia de estabilidad económica y seguridad internacional.

Por orden de Donald Trump, agentes del ICE fueron enviados a realizar tareas de control de aeropuertos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La inquietud por el costo de vida asfixia cualquier atisbo de optimismo en los hogares que siguen el pulso de la noticia. Apenas el 25% de los consultados respalda la gestión de Trump en este campo, un área que resultó vital para su triunfo en las elecciones de 2024.

El descontento es profundo: el apoyo económico general se desplomó al 29%, cifra inferior a los peores registros de su antecesor, el demócrata Joe Biden. Hoy, un contundente 63% de los estadounidenses define el estado de la economía nacional como débil o muy débil, mientras el precio de la nafta subió más de un dólar por galón desde fines de febrero.

La ofensiva militar agrava la percepción de los norteamericanos. Según otras encuesta de AP-NORC, el 59% de los adultos opina que la respuesta contra Irán excedió los límites razonables. El sentimiento de rechazo es casi total entre los demócratas (90%) y muy alto entre los independientes (60%).

El presidente estadounidense Donald Trump llega a la Base Aérea Andrews en Maryland el 18 de marzo del 2026 Julia Demaree Nikhinson - AP

Incluso dentro de las filas republicanas surge el debate: solo un 20% de sus seguidores desea que el conflicto escale aún más, mientras que el resto prefiere mantener el nivel actual o reducir la intensidad de los ataques.

La sensación de que el país es menos seguro ahora que antes del inicio de las hostilidades crece en todas las franjas demográficas.

El precio en el surtidor domina las prioridades de la política exterior de cara al futuro cercano. Un 67% de los ciudadanos exige que el control del costo de la energía sea el objetivo primordial del gobierno fuera de sus fronteras. Esta preocupación iguala en importancia a la meta de impedir que Irán fabrique armas nucleares, intención que apoya el 65% de la muestra.

La contradicción es evidente para la Casa Blanca: la presión militar sobre las rutas del petróleo en Medio Oriente es la causa principal de la inflación energética que irrita al votante promedio de forma persistente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Alex Brandon - AP

La desconfianza hacia el criterio presidencial para el uso de la fuerza es un factor constante y alarmante. Casi el 50% de la población manifiesta “poca o nula confianza” en la capacidad de Trump para tomar decisiones acertadas sobre el poder militar en el extranjero.

Existe un rechazo masivo al envío de tropas de infantería: el 60% de los norteamericanos se opone a la presencia de soldados en suelo iraní.

A pesar de los informes sobre el despliegue de elementos de la 82.ª División Aerotransportada, el consenso social demanda una salida diplomática antes que una invasión terrestre de escala incierta.

El horizonte para las elecciones legislativas de noviembre asoma con nubarrones para el oficialismo. Si bien los republicanos retienen una leve ventaja como mejores gestiones de la economía y la inmigración, la oposición demócrata detecta una oportunidad histórica para capturar votos mediante temas de seguridad nacional y salud.

Un edificio destruido en una zona residencial tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán Sha Dati - XinHua

El conflicto, que comenzó formalmente el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, pasó de ser una demostración de fuerza a un lastre político difícil de sostener en el tiempo.

La relación con Israel

La relación con Israel y el papel del primer ministro Benjamin Netanyahu también están bajo la lupa de la opinión pública. Solo el 40% de los adultos considera que la protección del Estado israelí frente a Teherán debe ser una prioridad de alto nivel para Washington.

Este desinterés relativo choca con la postura del gobierno, que mantiene la presión bélica a pesar de las ofertas de tregua o planes de cese al fuego. El estudio de AP-NORC, realizado sobre 1150 adultos entre el 19 y el 23 de marzo, refleja una sociedad fatigada por el costo de la guerra y el impacto permanente en sus bolsillos.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en conferencia de prensa con el presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago Alex Brandon - AP

Por último, la encuesta de Reuters/Ipsos, con una muestra de 1272 personas, subraya que la economía es el talón de Aquiles de la actual administración.

La incertidumbre en los mercados y la posibilidad de un conflicto extenso sin una estrategia de salida clara minan la autoridad política del presidente.

Agencias Reuters y AP