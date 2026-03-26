Alerta ICE: operativos confirmados en California por el Mundial 2026

El sindicato Unite Here Local 11, que representa a más de 32.000 trabajadores de la hospitalidad, envió una advertencia formal a 200 hoteles y estadios del sur de California y Arizona. La organización exige que los comercios no den cobijo a los agentes del ICE que llegarán para el Mundial 2026, que se celebrará este junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Derecho a huelga y protección de inmuebles ante la presencia del ICE

Los contratos vigentes protegen el derecho a un ambiente seguro y el gremio sostiene que la presencia de fuerzas federales armadas constituye una condición peligrosa.

El director interino del ICE confirmó la presencia de agentes de la agencia federal en el evento deportivo Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

Según reportó el diario Los Angeles Times, consideran que la operatividad de los agentes migratorios en las inmediaciones de los hoteles activa el derecho de los empleados a no presentarse a sus puestos.

Todd Lyons, director interino del ICE, confirmó en una audiencia ante el Congreso que la agencia será una pieza central del sistema de seguridad del evento deportivo.

“Es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial. Estamos comprometidos con la seguridad de esa operación y con la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes. Buscamos garantizar que todas las personas que visiten las instalaciones tengan un evento seguro”, aseguró en declaraciones difundidas por The Guardian.

Esta decisión generó preocupación entre los trabajadores del sector, quienes temen por su integridad física y la de sus familias durante la temporada alta.

La carta enviada por el sindicato aclara que, si los agentes federales están presentes en las propiedades o en sus cercanías, los trabajadores tienen permiso para retirarse o negarse a acudir al trabajo sin represalias.

El ICE y la CBP participarán del operativo de seguridad en el Mundial de Clubes, lo que generó preocupación entre hinchas migrantes y activistas ICE - AP

Además, los contratos prohíben explícitamente que los empleadores permitan la entrada de agentes de inmigración sin una orden judicial previa. El gremio citó incidentes violentos en otras ciudades del país como justificación para esta medida de fuerza preventiva durante el torneo.

Los establecimientos emblemáticos, incluido el SoFi Stadium en Inglewood, se encuentran bajo presión para definir su postura. Mientras que la Asociación Americana de Hoteles y Alojamiento hizo firme su compromiso con el profesionalismo y el respeto a las comunidades, el estadio no confirmó si cumplirá con las peticiones del sindicato.

La tensión aumenta a medida que se acerca el inicio de los partidos, con trabajadores de Universal Studios y otros centros turísticos que se suman a los reclamos por protocolos de protección ante actividades de control migratorio.

Seguridad nacional y visas para aficionados en el Mundial

Desde el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump sostiene que el proceso de visas mantiene los más altos estándares de seguridad nacional. “Esta será una oportunidad única en la vida para mostrar la grandeza de Estados Unidos”, afirmó el presidente en un comunicado oficial.

Para gestionar el flujo masivo de visitantes, se implementó el sistema FIFA PASS, que prioriza las citas de entrevista para la visa B1/B2 a quienes ya compraron entradas oficiales para los encuentros.

La organización exige que los comercios no den cobijo a los agentes del ICE que llegarán para el Mundial 2026 Archivo

El despliegue del ICE también supervisará los puntos de entrada y las zonas de mayor concentración de turistas extranjeros.

Las autoridades instan a los aficionados a tramitar sus documentos con urgencia, mientras el conflicto laboral interno amenaza con dejar sin personal a los hoteles más exclusivos de la costa oeste.