Desde abril: el plan de “adiestramiento” para el Mundial por el que el Ejército de EE.UU. entraría a México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, solicitó autorización al Senado para permitir el ingreso de 35 militares de Estados Unidos a territorio mexicano. Esto funcionaría como parte de la estrategia para el Mundial de Fútbol 2026.

Punto por punto: la estrategia de Sheinbaum para el Mundial 2026

De acuerdo con CNN, esta solicitud tiene como objetivo la ejecución del denominado “Adiestramiento de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, el cual está programado para desarrollarse entre el 3 de abril y el 1° de mayo de 2026.

La operación está programada para el 3 de abril y el 1° de mayo de 2026 Ginnette Riquelme - AP

El equipo de seguridad estadounidense estaría integrado por un grupo de élite que incluye a:

23 miembros de los equipos SEALs.

Cuatro integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército.

Especialistas en desactivación de explosivos.

Personal de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa.

Por parte de México, participarán elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 y la Agencia Federal de Aviación Civil.

La estrategia de Sheinbaum para el Mundial 2026

El propósito de estos entrenamientos es asegurar que las fuerzas mexicanas estén preparadas para reaccionar ante cualquier problemática durante el desarrollo del Mundial 2026.

De aprobarse el ingreso en el Senado, el programa se agregaría al Plan Kukulkán, una iniciativa presentada por la administración Sheinbaum para vigilar las sedes mexicanas del Mundial 2026. El operativo incluye:

El despliegue de 100 mil agentes de policía y Ejército.

Aeronaves y sistemas antidrones para resguardar “de cualquier amenaza” estadios, hoteles, aeropuertos y zonas para aficionados en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y sedes alternas.

“Tenemos dos retos: mostrar un México confiable para la comunidad internacional y tener la capacidad de enfrentar los antagonismos que afecten la integridad nacional”, dijo Román Villalvazo Barros, jefe del Centro de Coordinación para el Mundial.

La iniciativa se presentó poco después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Cuándo son los primeros partidos del Mundial 2026 en México

El evento deportivo contará con un total de 16 sedes. El torneo inicia el 11 de junio en el estadio Azteca de México, con el partido de la selección mexicana y Sudáfrica.

El 14 de junio, el estadio BBVA de Monterrey será la sede del juego entre la UEFA B vs. Túnez. Otros partidos se distribuyen de la siguiente manera: