Un juez en Nueva York frenó la cancelación del TPS para más de 3000 migrantes: qué sigue y qué opciones tienen

Este lunes 4 de mayo de 2026 a las 23.59 estaba previsto que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Yemen, al considerar que ya no cumple con los requisitos para mantener esa designación. Sin embargo, una orden de emergencia de un juez federal en Nueva York suspendió de forma temporal la terminación del programa y frenó la aplicación inmediata de la medida mientras avanza una demanda colectiva.

TPS para Yemen: quiénes se verían afectados si la justicia no frena la terminación

Según la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a partir del 4 de mayo los ciudadanos de Yemen que recibieron el TPS dejarían de contar con ese beneficio migratorio, al igual que los extranjeros sin nacionalidad que residieron habitualmente por última vez en el país árabe, tal como explicó el Uscis en su sitio oficial. Sin embargo, la orden judicial dictada en el Distrito Sur de Nueva York detiene, por ahora, la implementación de esa terminación y la deportación de miles de yemeníes, aunque no anula la decisión del DHS ni la fecha que figura en el Registro Federal.

Yemen había sido incorporado al TPS en 2015 y recibió múltiples prórrogas hasta 2024 Fotomontaje realizado con IA

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó que, al 8 de diciembre de 2025, había aproximadamente 2810 beneficiarios de este territorio para el TPS, además de 425 solicitudes pendientes vinculadas a esa protección. Por ahora hay incertidumbre con respecto al futuro de esta comunidad migrante.

DHS explica por qué EE.UU. cancela el TPS para Yemen tras revisar condiciones de seguridad

El DHS sostuvo en el Registro Federal que Yemen ya no reúne las condiciones para conservar el estatus basado en un conflicto armado en curso. El aviso indicó que, aunque persisten episodios de violencia aislados, el escenario no representa una amenaza grave para la seguridad personal de quienes regresen al país ubicado en Oriente Medio.

Este territorio fue incluido en el programa el 3 de septiembre de 2015. Desde entonces, la vigencia de la cobertura se prorrogó o renovó en 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y 2024. La agencia señaló que pueden subsistir circunstancias extraordinarias y temporales. Sin embargo, concluyó que permitir la permanencia bajo TPS resulta contrario al interés nacional de Estados Unidos.

Fin del TPS: qué opciones migratorias quedan disponibles tras perder la protección en EE.UU.

Según explicó la abogada de inmigración Karen Monrreal, el fin del TPS implica la pérdida de resguardos fundamentales. El permiso de trabajo caduca y la persona deja de contar con un resguardo frente a la deportación, por lo que queda expuesta a un proceso de remoción si no dispone de otra base legal para permanecer en Estados Unidos.

La finalización del amparo no implica una expulsión inmediata. No obstante, la situación pasa a depender de la existencia de otro respaldo migratorio válido. A su vez, la permanencia sin estatus conlleva la acumulación de presencia ilegal, lo que puede generar consecuencias en trámites futuros.

La pérdida del estatus no implica expulsión inmediata, pero sí riesgo migratorio creciente ICE

En ese marco, Monrreal detalló que las principales opciones disponibles tras la finalización del programa son: