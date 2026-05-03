Le ganó al ICE: estuvo casi cuatro meses detenido en California sin fianza y salió libre con una green card

Jesús Salazar fue arrestado en California por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en octubre de 2025. El migrante latino permaneció detenido por casi cuatro meses a pesar de tener derecho a fianza. Finalmente, salió en libertad y obtuvo la green card.

El ICE y el derecho a fianza: por qué un migrante permaneció detenido pese a su situación legal

En una entrevista con Univision, el hombre lamentó la experiencia que debió vivir durante el tiempo que estuvo bajo custodia en un centro de detención del ICE, cuando en realidad tenía derecho a disputar su caso en libertad.

Salazar dijo que tuvo que pasar lejos de su familia fechas importantes como Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y San Valentín. “Sí, fueron unos días muy tristes para mí y para mi familia”, afirmó.

Mientras permanecía bajo arresto, su abogada intentó en dos ocasiones obtener una audiencia de fianza. No obstante, la petición fue rechazada. La razón que le dieron fue que, en base a la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) y la orden del presidente Trump, los migrantes no podían acceder a fianzas.

El siguiente paso fue iniciar un proceso de habeas corpus, lo que le permitió recuperar su libertad. Luego, comenzó un nuevo trámite y logró obtener la green card.

Detención migratoria en EE.UU.: qué revela el caso de Jesús Salazar sobre fallas en los procesos

En California, estado donde Salazar fue detenido, existía un precedente que obligaba a respetar el derecho a fianza en casos como el suyo.

No obstante, el presidente Trump emitió una disposición que obligaba a los extranjeros que ingresaron a Estados Unidos sin inspección a permanecer bajo custodia sin oportunidad de solicitar una audiencia para determinar su liberación bajo fianza antes del juicio.

Consiguió la green card a pesar de ser detenido por el ICE Freepik - Freepik

Según medios locales, 20 estados se manifestaron en contra de la medida (entre ellos California) por considerar que violaba el debido proceso en EE.UU. Según las leyes, si una persona no representa riesgo de fuga ni una amenaza para la seguridad de ese país, tiene derecho a ser liberada mediante el pago de una fianza.

En ese sentido, según señaló Univision, un fallo federal en Nueva York reforzó el criterio de derecho a fianza para los migrantes que están en condiciones de regularizar su estatus.

Sin embargo, dado que la decisión sigue dependiendo de un juez, la recomendación de Jesús Salazar para los migrantes fue que busquen un buen abogado que conozca los criterios actuales sobre otorgamiento de fianzas.

Un juez debe determinar si el migrante tiene derecho a fianza Pexels

Habeas Corpus, el proceso que permitió a un migrante detenido por el ICE salir libre

El caso de Jesús Salazar pudo resolverse a través de una petición de habeas corpus que, de acuerdo con el American Immigration Council, es el derecho constitucional que garantiza a las personas impugnar su encarcelamiento ante un juez. Este derecho puede ser ejercido por cualquier persona que resida en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.

En tanto, si alguien cree que fue arrestado ilegalmente, puede acudir a un juez federal para solicitar una orden judicial. Esta medida obliga a las autoridades responsables de la detención, ya sean federales, estatales o locales, a comparecer y demostrar que existen fundamentos legales para que la persona permanezca encarcelada.