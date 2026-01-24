Mundial 2026: cómo acelerar el proceso para obtener una visa de EE.UU. con ayuda de la FIFA

Para los aficionados que no cuentan con visa estadounidense y ya compraron boletos para alguno de los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos, el gobierno federal anunció que acelerará el trámite del documento para facilitar el ingreso de los fanáticos al país y permitirles asistir al máximo torneo de la FIFA.

Prioridad a fanáticos que compraron boletos para el Mundial 2026 para obtener su visa

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de EE.UU. informó a través de sus redes sociales que otorgará acceso prioritario a citas de visa para los aficionados que ya hayan adquirido boletos oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026, y necesiten viajar a territorio estadounidense.

“¡Buenas noticias para quienes tengan entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y viajen a Estados Unidos este año! Les damos acceso prioritario a sus citas para la visa estadounidense. Si compraron una entrada directamente a la FIFA, ahora pueden optar por el FIFA PASS”, señaló la federación en su cuenta oficial de X.

Obtener una visa para ingresar a Estados Unidos suele ser un proceso complejo, ya que todos los solicitantes deben pasar por una evaluación consular y cumplir con diversos requisitos. No obstante, en este caso, se dará preferencia a quienes acrediten la compra de boletos a través de los canales oficiales de la FIFA.

Cómo obtener una cita prioritaria para la visa para el Mundial 2026

Las autoridades detallaron que los aficionados con entradas para partidos del Mundial en Estados Unidos pueden acceder al Sistema de Citas Prioritarias de la FIFA (PASS), lo que les permitirá adelantar su entrevista para la visa americana.

Entre los requisitos y pasos que se deben seguir para agendar una cita en FIFA PASS, están los siguientes:

Adquirir entradas para la Copa Mundial 2026 por medio del canal oficial de la FIFA.

por medio del canal oficial de la FIFA. Iniciar sesión en la cuenta de FIFA y enviar el formulario de inscripción de FIFA PASS.

y enviar el formulario de inscripción de FIFA PASS. Completar el proceso de solicitud de visa. Aquí se debe seleccionar su país de nacionalidad o residencia donde aplicará, así como llenar el formulario de solicitud de visa DS-160 en línea, cargar una fotografía actual y pagar la tarifa de visa.

de visa. Aquí se debe seleccionar su país de nacionalidad o residencia donde aplicará, así como llenar el formulario de solicitud de visa DS-160 en línea, cargar una fotografía actual y pagar la tarifa de visa. Programar la cita para la entrevista de visa.

Durante el proceso, si las autoridades migratorias preguntan si el solicitante adquirió boletos para el Mundial 2026, deberá responder “sí”. Si la información proporcionada coincide con la registrada en el FIFA PASS, el sistema podrá otorgar una cita anticipada.

En caso de haber recibido boletos mediante el sistema oficial de transferencia de FIFA, es indispensable contar con una cuenta de venta de boletos y aceptar la transferencia antes de enviar la solicitud al programa PASS.

¿FIFA PASS garantiza que los aficionados tendrán su visa de Estados Unidos?

Aunque el sistema FIFA PASS permite acceder a una cita prioritaria, no garantiza la aprobación de la visa. Todos los solicitantes deben cumplir con los criterios migratorios habituales y superar el proceso de evaluación consular.

Además, la Proclamación Presidencial 10998, que suspende o limita la emisión de visas a ciudadanos de 39 países, no exime automáticamente a los aficionados que soliciten una cita por este mecanismo.

La única excepción aplica para atletas, entrenadores, miembros de equipos deportivos, personal esencial y familiares directos que viajen específicamente para la Copa Mundial.

Las personas sujetas a dicha proclamación aún pueden presentar su solicitud y asistir a la entrevista, aunque podrían no ser elegibles para la emisión de la visa o para ingresar a Estados Unidos.