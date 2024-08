Alerta por el brote de listeria en jalapeños contaminados: Aldi retira productos

Escuchar

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la cadena de supermercados Aldi extendió su retiro de productos agrícolas populares en cinco estados de Estados Unidos debido a una posible contaminación con Listeria monocytogenes.

Este retiro, que es una ampliación de una reciente medida que ya afectaba a más de 15 tipos de productos vegetales, incluye ahora una serie de alimentos adicionales que se venden en los estados de Kentucky, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. Eating Well informó que dentro de los que se agregaron a la lista están:

Bolsa de 16 onzas de judías verdes con UPC 4099100087826.

Bolsa de 8 onzas de chiles jalapeños con UPC 4099100087680 .

. Bolsa de 16 onzas (paquete de 3) de pimientos verdes con UPC 4099100087598.

Los consumidores que tengan en su poder alguno de los productos mencionados deben desecharlos lo antes posible o regresarlos a su tienda Aldi local, con el fin de obtener un reembolso completo.

La posible contaminación con Listeria monocytogenes es una preocupación grave, especialmente para ciertos grupos de riesgo. La listeriosis, la enfermedad causada por esta bacteria, es más peligrosa en personas mayores de 65 años o con el sistema inmunológico debilitado, mujeres embarazadas y niños.

Diarrea, vómitos, dolores musculares, náuseas y fiebre; son algunos de los síntomas más frecuentes de una infección por listeria. Sin embargo, en casos más severos, la enfermedad puede causar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas tras el consumo de los productos retirados, se recomienda contactar de inmediato a un proveedor de atención médica. Es fundamental que los consumidores verifiquen sus productos y sigan las indicaciones proporcionadas por Aldi y la FDA para minimizar cualquier riesgo de salud.

Mientras tanto, la FDA y Aldi trabajan para asegurar que todos los productos afectados sean retirados del mercado y que los consumidores estén informados. Para obtener más información sobre el retiro y cualquier duda adicional, los consumidores pueden contactar a RS Hanline Co Inc., al 1-888-484-4834, disponible de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.

Esta línea de atención es para responder preguntas y proporcionar orientación sobre cómo proceder en caso de haber adquirido alguno de los productos contaminados.

LA NACION