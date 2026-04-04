Actualizaciones del Uscis en el proceso de revisión de green cards y permisos en abril 2026
La agencia dio a conocer modificaciones en cómo evalúa las solicitudes de beneficios migratorios en EE.UU.
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En abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comunicó que reforzó sus procesos de análisis durante la revisión de distintos estatus migratorios. Además, se presentó un proyecto de ley que beneficiaría a usuarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y les daría una vía hacia la green card.
El Uscis reforzó su proceso de revisión de casos para solicitudes de beneficios migratorios
A través de una publicación en el sitio web oficial de la agencia, las autoridades manifestaron problemas generados por la administración anterior.
Según el Uscis, en el pasado hubo brechas de seguridad causadas por ineficiencia de los mecanismos de control. Como consecuencia, muchos beneficiarios que obtuvieron un estatus migratorio en EE.UU. debían haber sido rechazados inicialmente.
En ese sentido, se anunció una serie de modificaciones para actualizar los controles de seguridad y hacer más exigente el procesamiento de los casos. Estas son las medidas más importantes:
- Chequeo de identidad más estricto. Quedó implementada la verificación de identidad biométrica incluso para casos en los que ya se hayan registrado huellas dactilares.
- Reducción de la validez de los permisos de trabajo. Muchas autorizaciones de empleo tienen una extensión menor para que se realicen controles más frecuentes.
- Obligación de revisar antecedentes penales. Llevar a cabo este chequeo ahora es obligatorio antes de que las autoridades emitan una decisión sobre un caso.
- Mayor escrutinio en redes sociales y finanzas. El Uscis y otras autoridades aumentaron la intensidad de la revisión sobre contenido publicado y movimientos financieros.
- Refuerzo de la importancia del Centro de Evaluación del Uscis. Se consolida esta área como fundamental para el cruce de datos en el trámite de los casos.
- Operación Parris. Esta iniciativa tiene como objetivo la revisión profunda de solicitudes de refugio.
La ley que podría beneficiar a migrantes con TPS para que obtengan una green card
En contraste con el anuncio del Uscis sobre el aumento del control y del chequeo de datos, una legisladora presentó un proyecto que puede beneficiar a muchos extranjeros. Se trata de una normativa propuesta por la congresista demócrata de Florida Sheila Cherfilus-McCormick.
Bajo el nombre de “Ley de Respeto a los Trabajadores Esenciales”, plantea crear un escenario legal para que los beneficiarios del TPS tengan una vía directa para solicitar la residencia permanente y obtener una green card.
En caso de que finalmente se aprobara, eliminaría la dependencia de otras vías migratorias, como el matrimonio o el patrocinio laboral tradicional, para que estos extranjeros tramiten la residencia permanente.
Además, incluiría otras protecciones como el bloqueo a una deportación solamente porque el TPS dejó de estar vigente.
El fallo judicial que benefició a venezolanos, cubanos y haitianos
Junto a los cambios del Uscis y el nuevo proyecto de ley, muchos migrantes venezolanos, hatianos y cubanos que entraron a EE.UU. con CBP One recibieron una buena noticia. Luego de una demanda presentada, la jueza federal Allison D. Burroughs consideró que la revocación del estatus fue ilegal.
En su fallo, la magistrada consideró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no cumplió con los pasos administrativos requeridos para finalizar el estatus y ordenó que se les restituya el parole a los afectados.
Concretamente, alcanza a extranjeros que ingresaron a través de CBP One entre mayo de 2023 y enero de 2025.
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