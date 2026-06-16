Alerta por tornado en Kansas City, sede de Argentina vs. Argelia: cuándo llega el clima severo
El pronóstico anticipa fuertes vientos y tormentas severas, con posible mejora hacia el jueves
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Este martes 16 de junio se disputa el primer partido del Mundial 2026 en Kansas City, entre Argentina y Argelia. Sin embargo, el inicio de los cruces mundialistas en la ciudad llega acompañado de un fuerte temporal para los próximos días que, incluso, podría incluir tornados.
El fuerte clima que se espera en Kansas City en medio del Mundial 2026
El miércoles 17 de junio aparece como un día de alerta climática en Kansas City debido a la alta probabilidad de tormentas severas. De acuerdo con KMBC, antes de la llegada de este mal tiempo, se experimentará un ambiente de mucho calor.
Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 45 millas por hora (72 km/h), lo cual podría provocar cortes de luz en la zona metropolitana. En ese sentido, la ciudad enfrenta un riesgo de tiempo severo, con niveles medios en las zonas ubicadas al este y al sur.
Se espera que las tormentas se intensifiquen a medida que se desplacen hacia el sur, lo que podría conllevar riesgos de vientos dañinos, granizo de gran tamaño e incluso formación de tornados.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas llegarían al área metropolitana entre las 22.30 y las 23 horas del miércoles, y podrían extenderse hasta la madrugada del jueves.
Por su parte, para el jueves 18 de junio se pronostican chubascos aislados, mientras que las probabilidades de tormentas regresarán para el fin de semana.
Cómo estará el clima en Kansas City durante el partido de Argentina vs. Argelia
Para el momento del encuentro entre las selecciones sudamericana y africana, fijado a las 20 hs (hora local) de este martes 16 de junio, la temperatura en Kansas City rondará los 78°F (25°C), según KMBC. A medida que el encuentro avance y llegue a su fin, se espera que el termómetro descienda hasta los 70°F (21°C).
A pesar de que se registraron lluvias aisladas durante el día, las condiciones climáticas no deberían impedir el normal desarrollo del encuentro en la sede.
Recomendación de las autoridades antes de acercarse al estadio en Kansas
Las autoridades locales recomendaron a todos los fanáticos que acudan al GEHA Field at Arrowhead Stadium después de haber verificado los pronósticos. Esto se debe a que podrían ocurrir modificaciones de último momento.
El de hoy será el primero de los seis partidos que se celebrarán en esta sede durante toda la cita mundialista.
Según el cronograma publicado por Visit Kansas City, estos son todos los partidos que se juegan en Kansas City:
- 16 de junio de 2026: Argentina vs. Argelia (fase de grupos)
- 20 de junio de 2026: Ecuador vs. Curazao (fase de grupos)
- 25 de junio de 2026: Túnez vs. Países Bajos (fase de grupos)
- 27 de junio de 2026: Argelia vs. Austria (fase de grupos)
- 3 de julio de 2026: 1º del Grupo K vs. 3º del Grupo D/E/I/J/L (dieciseisavos de final)
- 11 de julio de 2026: ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 (cuartos de final)
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