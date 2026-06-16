Alerta por tornado en Kansas City, sede de Argentina vs. Argelia: cuándo llega el clima severo

Este martes 16 de junio se disputa el primer partido del Mundial 2026 en Kansas City, entre Argentina y Argelia. Sin embargo, el inicio de los cruces mundialistas en la ciudad llega acompañado de un fuerte temporal para los próximos días que, incluso, podría incluir tornados.

El fuerte clima que se espera en Kansas City en medio del Mundial 2026

El miércoles 17 de junio aparece como un día de alerta climática en Kansas City debido a la alta probabilidad de tormentas severas. De acuerdo con KMBC, antes de la llegada de este mal tiempo, se experimentará un ambiente de mucho calor.

Hinchas argentinos en Country Club Plaza en Kansas, Misuri Aníbal Greco - La Nación

Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 45 millas por hora (72 km/h), lo cual podría provocar cortes de luz en la zona metropolitana. En ese sentido, la ciudad enfrenta un riesgo de tiempo severo, con niveles medios en las zonas ubicadas al este y al sur.

Se espera que las tormentas se intensifiquen a medida que se desplacen hacia el sur, lo que podría conllevar riesgos de vientos dañinos, granizo de gran tamaño e incluso formación de tornados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas llegarían al área metropolitana entre las 22.30 y las 23 horas del miércoles, y podrían extenderse hasta la madrugada del jueves.

Por su parte, para el jueves 18 de junio se pronostican chubascos aislados, mientras que las probabilidades de tormentas regresarán para el fin de semana.

Cómo estará el clima en Kansas City durante el partido de Argentina vs. Argelia

Para el momento del encuentro entre las selecciones sudamericana y africana, fijado a las 20 hs (hora local) de este martes 16 de junio, la temperatura en Kansas City rondará los 78°F (25°C), según KMBC. A medida que el encuentro avance y llegue a su fin, se espera que el termómetro descienda hasta los 70°F (21°C).

A pesar de que se registraron lluvias aisladas durante el día, las condiciones climáticas no deberían impedir el normal desarrollo del encuentro en la sede.

Argentina y Argelia juegan en Kansas City este martes Imagen ilustrativa generada con IA

Recomendación de las autoridades antes de acercarse al estadio en Kansas

Las autoridades locales recomendaron a todos los fanáticos que acudan al GEHA Field at Arrowhead Stadium después de haber verificado los pronósticos. Esto se debe a que podrían ocurrir modificaciones de último momento.

El de hoy será el primero de los seis partidos que se celebrarán en esta sede durante toda la cita mundialista.

Miles de hinchas participan de un banderazo argentino en Kansas City antes del debut frente a Argelia (Crédito: Matías Boela)

Según el cronograma publicado por Visit Kansas City, estos son todos los partidos que se juegan en Kansas City: