Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 100 metros cuadrados vs. una casa prefabricada en EE.UU.

Una casa de 100 metros cuadrados en Estados Unidos puede costar menos si se elige una vivienda prefabricada. En promedio, este tipo de construcción resulta entre 10% y 20% más barata que una casa tradicional. Sin embargo, en el cálculo del precio final también se deben incluir otros gastos del proyecto, como la preparación del terreno y el transporte de los módulos.

¿Cuánto cuesta una casa prefabricada de 100 metros cuadrados?

El informe Modular Home Prices detalla cuánto cuesta en 2026 el precio por pie cuadrado de una casa prefabricada en Estados Unidos.

El precio base de una casa modular solo incluye los módulos fabricados en planta y no contempla los trabajos en el terreno Freepick

El documento diferencia dos precios. Primero aparece el costo de los módulos base, que son las secciones de la casa fabricadas en la planta.

Ese valor solo incluye la estructura y no contempla los trabajos que se realizan en el terreno. Estos cuestan entre US$50 y US$100 por pie cuadrado.

El segundo valor corresponde a la vivienda instalada. En este caso, el precio incluye la casa ya colocada en el terreno, con el montaje completo y los trabajos necesarios para que quede habitable. El precio queda entre US$80 y US$160 por pie cuadrado.

Con esos valores, una casa de 1076 pies cuadrados (100 m²) tendría este costo estimado:

Solo módulos: entre US$53.800 y US$107.600

entre Proyecto completo instalado: entre US$86.080 y US$172.160

¿Cuánto cuesta una casa tradicional de tamaño similar?

El mismo análisis incluye una comparación entre viviendas modulares y casas construidas en obra.

Una vivienda tradicional de 2000 pies cuadrados puede costar entre US$280 mil y US$400 mil, lo que equivale a unos US$140 a US$200 por pie cuadrado.

Si se aplica ese precio a una casa de 1076 pies cuadrados (100 m²), el costo estimado sería entre US$150.640 y US$215.200.

Según el informe, las viviendas modulares suelen resultar entre 10% y 20% más baratas que las casas construidas de forma tradicional.

Una casa tradicional de tamaño similar puede costar entre US$150.640 y US$215.200 Freepick

¿Cuánto cuestan las conexiones de servicios en una casa modular: electricidad, agua y gas?

El informe señala que conectar una casa modular a los servicios básicos representa otro gasto relevante dentro del proyecto. Estos trabajos se realizan en el terreno y permiten que la vivienda tenga electricidad, agua o gas.

Los valores pueden variar según la distancia a la infraestructura existente o las condiciones del terreno. Aun así, el documento presenta rangos aproximados para cada conexión. Los costos estimados son los siguientes:

Electricidad : entre US$1000 y US$5000 , según la distancia a la red eléctrica.

entre , según la distancia a la red eléctrica. Agua: entre US$2000 y US$10.000 para conexión a red municipal. Un pozo puede costar entre US$3000 y US$15.000 .

entre para conexión a red municipal. Un pozo puede costar entre . Alcantarillado: entre US$3000 y US$12.000 para conexión a red pública. Un sistema séptico puede costar entre US$5000 y US$25.000 .

entre para conexión a red pública. Un sistema séptico puede costar entre . Gas natural: entre US$1500 y US$5000 si existe conexión disponible.

Los módulos de una vivienda prefabricada cuestan entre US$50 y US$100 por pie cuadrado antes de la instalación Freepick

El análisis también señala que estos costos suelen aumentar en zonas rurales. Cuando el terreno se encuentra lejos de la infraestructura existente, las conexiones pueden duplicar o incluso triplicar el presupuesto previsto.

¿Cuánto cuesta transportar una casa modular desde la fábrica hasta el terreno?

El traslado de los módulos desde la fábrica hasta el terreno representa otro gasto dentro del presupuesto de una casa modular. Estas viviendas se fabrican en secciones que luego se transportan por carretera hasta el lugar donde se instalarán.

El costo depende principalmente de la distancia entre la planta de producción y la propiedad. Los datos citados en la guía de precios indican que el transporte suele costar entre US$3000 y US$8000 cuando la distancia es inferior a 300 millas (unos 480 km).