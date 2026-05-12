California busca trabajadores contra los incendios forestales: el anuncio de Newsom sobre 1000 puestos de trabajo

La colaboración entre los Cuerpos de Conservación de California (CCC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Protección contra Incendios (Cal Fire, en inglés), vigente desde 2018, ya derivó en la contratación de más de 1000 personas para puestos de trabajo de combate de incendios forestales. El gobernador Gavin Newsom anunció el cumplimiento de este hito en la formación de personal para cargos de tiempo completo y estacionales.

Se crearon 1000 trabajos en California por el CCC y Cal Fire

Desde que Newsom asumió en 2019, la cantidad de equipos de trabajo conformados por la alianza entre el CCC y Cal Fire registró un aumento del 450%. Al inicio de la gestión, la colaboración contaba con seis cuadrillas distribuidas en tres ubicaciones con un total de 90 integrantes, mientras que en la actualidad opera con 33 equipos en 13 zonas del territorio.

La alianza entre el CCC y Cal Fire existe desde 2018 y ya generó 1000 nuevos empleos entre contrataciones anuales y estacionales en California Oficina del gobernador Gavin Newsom

A través de un comunicado publicado por la oficina del gobernador, Newsom declaró: “Me enorgullece ver el trabajo realizado por estos jóvenes comprometidos a hacer que sus comunidades sean más resilientes”.

Desde 2020, California destinó 238 millones de dólares al CCC para el incremento de la capacidad de respuesta y formación del personal. A esta cifra se añaden otros US$180 millones para el financiamiento de los Cuerpos de Silvicultura, la reducción de material de combustión y el fortalecimiento de las localidades.

El objetivo de esta inversión es garantizar la protección de las comunidades frente a las emergencias por incendios e incentivar una mejor administración en el área de los recursos naturales locales.

Requisitos y beneficios para los participantes del CCC y Cal Fire en California

El programa de capacitación recibe a personas de entre 18 y 25 años, mientras que el límite para veteranos de la milicia es de 29 años. Los participantes no requieren de experiencia previa para el ingreso al sistema.

Durante el tiempo de formación hasta la obtención de las certificaciones de Cal Fire, los individuos reciben un ingreso mensual, según detalla la oficina del gobernador.

El rol de Cal Fire en la lucha contra los incendios forestales en California

La actividad de las cuadrillas durante el año pasado incluyó la atención de incidentes y el mantenimiento de los bosques. Los equipos de respuesta acudieron a 355 eventos de fuego en la extensión del estado, entre los que destacan las zonas de Palisades y Eaton en Los Ángeles.

Los datos oficiales señalan que el tiempo total de trabajo en emergencias fue de 415.930 horas. Asimismo, el personal prestó apoyo en la instalación de campamentos base en 33 fenómenos dentro de California y uno fuera del estado, con un registro de 347.488 horas.

En materia de prevención, los integrantes del programa realizaron el tratamiento de 1515 acres de terreno (607 hectáreas) y el retiro de 1700 árboles para la gestión de riesgos. Más allá del hito de las 1000 contrataciones y otras cifras, las inscripciones continúan abiertas para quienes quieran participar de la iniciativa en el Estado Dorado.

El centro de formación para combatir incendios en California

La capacidad de defensa del estado experimentó una transformación en el volumen del presupuesto y en las instalaciones de enseñanza. Bajo la gestión del demócrata, el fondo para la protección contra incendios pasó de US$2000 millones a US$3800 millones.

Según los registros más recientes, Cal Fire contrata un promedio de 1800 trabajadores a tiempo completo por año Oficina del gobernador Gavin Newsom

En julio de 2025, el gobierno realizó la apertura de un centro de formación en el condado de Merced, bajo el nombre de Atwater Training Center. Este sitio se unió a las academias que funcionan en Ione, Redding y Riverside para la instrucción en mando, aviación y manejo de maquinaria.

El año pasado, el sistema graduó a más de 650 oficiales de compañía, quienes lideran las cuadrillas en las situaciones de riesgo.

Desde 2019, Cal Fire duplicó la cantidad de puestos en su equipo de trabajo, al pasar de 5829 a 11.436 empleados. El ritmo de contratación actual promedia la incorporación de 1800 personas a tiempo completo y 600 de forma estacional cada año.