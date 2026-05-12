Noticias del sur de Florida hoy, en vivo: la nueva ley migratoria que impacta a los cubanos
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Impacta en Florida: la nueva ley migratoria que afecta directamente a los ciudadanos cubanos
Una nueva ley migratoria de Cuba establece la obligatoriedad para los ciudadanos con doble nacionalidad de utilizar el pasaporte cubano al ingresar al país caribeño. Según Miami Herald, esta normativa también conserva la facultad del gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez para negar la entrada a personas por motivos de seguridad nacional o interés público.
El texto legal elimina el límite de 24 meses de estancia en el extranjero para conservar la residencia en la isla caribeña. La legislación tendrá un fuerte impacto en Florida, donde residen más de 1,6 millones de migrantes de esta ascendencia, según estimaciones de Neilsberg.
Tormentas y lluvias: cómo será el clima de Florida el martes 12 de mayo
Este martes 12 de mayo, un frente débil avanzará hacia el sur y provocará un aumento en la probabilidad de lluvias de hasta un 70% en gran parte de Florida. Según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las temperaturas máximas oscilarán entre los 81 °F (27 °C) y los 88 °F (31 °C) en las zonas del interior y la costa.
El sistema meteorológico traerá ráfagas de viento fuertes, caída de granizo y descargas eléctricas frecuentes durante la tarde. Tras el paso de estas tormentas, la humedad disminuirá y el ambiente se volverá más seco de cara al miércoles.
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