Noticias del sur de Florida hoy, en vivo: la nueva ley migratoria que impacta a los cubanos

Una nueva ley migratoria de Cuba establece la obligatoriedad para los ciudadanos con doble nacionalidad de utilizar el pasaporte cubano al ingresar al país caribeño. Según Miami Herald, esta normativa también conserva la facultad del gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez para negar la entrada a personas por motivos de seguridad nacional o interés público.

Una nueva ley afecta a los cubanos con doble ciudadanía Ramon Espinosa - AP

El texto legal elimina el límite de 24 meses de estancia en el extranjero para conservar la residencia en la isla caribeña. La legislación tendrá un fuerte impacto en Florida, donde residen más de 1,6 millones de migrantes de esta ascendencia, según estimaciones de Neilsberg.