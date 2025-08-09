“Amazon Returns”: es latina y reveló dónde se puede comprar toda la ropa nueva “que quepa en una bolsa” por 25 dólares

Una creadora de contenido latina, que se dedica a buscar ofertas y descuentos, mostró en sus redes sociales una tienda de Indiana, Estados Unidos, donde por solo 25 dólares se puede comprar una bolsa llena de ropa nueva, con precios de liquidación. “Con etiqueta”, afirmó.

Tiendas con precios de liquidación en EE.UU.

La joven explicó en un video que estos comercios ofrecen todo tipo de productos sin uso que, en muchos casos, son devoluciones de tiendas físicas o de comercio online.

“Son cosas nuevas, pero que regresan a veces de Amazon o de otras tiendas”, dijo. Por ese motivo, las prendas y accesorios se ofrecen a cifras “muy económicas”, expresó.

Compró una bolsa llena de ropa por 25 dólares y dice cómo conseguirla

La joven contó que ella visitó la sucursal de South Bend, Indiana, de Bargain Lane, una tienda que en su web oficial afirma que ofrece “ofertas inmejorables” y “ahorros excepcionales”, ideales para los clientes aficionados a la búsqueda de tesoros.

De todos modos, aclaró que este tipo de negocios pueden aparecer con nombres distintos según la ubicación. Por ello, recomendó buscar en internet los más cercanos con los siguientes nombres: “Pallet liquidation” y “Amazon Returns”.

“Si tú las buscas en internet con estos nombres, puede ser que encuentres una tienda en tu ciudad”, señaló.

Cómo funcionan las ofertas en estas tiendas de descuento en EE.UU.

En su clip, la joven describió que las rebajas siguen un patrón semanal. “Estas tiendas comienzan bajando sus precios y al final, el último día, es cuando dan las cosas ya cuestan US$1″.

También señaló que en la tienda donde ella se encontraba ofrecen una oferta aún más agresiva. “Aquí están vendiendo la bolsa por US$25″, dijo. Por ese precio, los clientes pueden llenar una gran bolsa con todo tipo de productos: ropa, zapatos, accesorios y hasta juguetes.

De esta manera, se pueden conseguir indumentaria y calzado, entre otras cosas, a valores muy bajos. Sin embargo, advirtió que la calidad y variedad dependen del momento en que se visite la tienda. “A veces hay muchas cosas que, obviamente, no valen la pena”, señaló.

Además de ropa y calzado, hay grandes ofertas en muebles Facebook: TheBargainLane

La amante de las rebajas consideró que si se busca con paciencia es posible hacer compras inteligentes y llevarse “muchas cosas nuevas con etiquetas”.

La influencer destacó además que el horario de visita a la tienda puede influir en la experiencia. Según contó, en esta recorrida había llegado a última hora y eso afectó la selección disponible. “Ahorita como ya es muy tarde, las cosas ya no están tan buenas”, dijo.

Juguetes en oferta, nuevos, en sus cajas Facebook: TheBargainLane

Tienda de descuentos en Indiana: qué compró por US$25

En el clip, la creadora de contenido mostró que la mayor parte de las prendas que compró fueron trajes de baño, todos nuevos. “Todo viene con sus etiquetas, simplemente son cosas que la gente regresa” a las tiendas, dijo. También agregó que otros productos llegan a estos comercios de descuento después de un cambio o porque quedaron como saldo, porque “no se venden en las tiendas”.

En su clip se pueden ver mesas y estantes con gran cantidad de artículos. “Yo aquí llevo la bolsa un poquito llena y ya he agarrado diferentes cosas. Como les dije, todo tiene etiqueta”, expresó mientras enseñaba sus compras frente a cámara.

Pero no solo hay ropa, calzado y accesorios, en la web de la cadena se puede ver que también se ofrecen con grandes rebajas muebles, juguetes, calzado, accesorios, vajilla y ropa de cama y también comestibles.