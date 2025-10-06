American Airlines cambia las reglas sobre el equipaje de mano: la medida que entró en vigor este 6 de octubre en EE.UU.

A partir de este lunes 6 de octubre, la aerolínea American Airlines retira los medidores de equipaje de mano de las puertas de embarque de todos los aeropuertos de Estados Unidos. El objetivo es agilizar el paso de los viajeros por los puntos de control. Sin embargo, mantiene los requisitos sobre las maletas.

American Airlines quita los medidores de equipaje de las puertas de embarque

La aerolínea estadounidense informó que ya no habrá medidores de los carry-on en las puertas de embarque de los vuelos de American Airlines, sino que los viajeros podrán revisar sus valijas en el vestíbulo para comprobar que entran en el compartimento del avión.

American Airlines deja de tener medidores de equipaje de mano en las puertas de embarque de los aeropuertos Facebook/American Airlines

“Los miembros del equipo continuarán monitoreando el equipaje de mano en el vestíbulo y en la puerta de embarque, y los artículos de gran tamaño deberán registrarse antes del vuelo”, aclaró la aerolínea en un comunicado a KTLA.

Las autoridades aclararon que la decisión busca agilizar el proceso al embarcar, pero no cambia los requisitos de tamaño para las maletas.

La iniciativa va en línea con las diferentes medidas que implementó la compañía para que los viajeros puedan abordar de manera más fluida a sus vuelos, como el preembarque ampliado para familias con niños pequeños con cinco minutos adicionales.

Cómo será ahora el control antes de abordar

En un comunicado interno, que compartió el sitio View From the Wing, la aerolínea explicó a sus trabajadores que al haber solo medidores en el vestíbulo ahora estarán encargados de controlar el área de manera proactiva: deberán identificar equipajes grandes, guiar a los clientes a usar el medidor y despachar las valijas cuando sea necesario.

“Los agentes pueden ayudar a evitar demoras no enviando equipajes grandes a la puerta”, remarcó American Airlines.

Los medidores de equipaje de mano ahora se encontrarán en los vestíbulos de los aeropuertos Gravel

La empresa espera que, una vez en la puerta, los trabajadores utilicen su propio criterio para determinar si una valija es demasiado grande. La medida será el siguiente:

Si la valija parece apenas más grande o hay dudas, favorecer al cliente.

Si la maleta es claramente demasiado grande, debe despacharse.

Cuáles son las reglas para el equipaje de mano en American Airlines

American Airlines permite abordar el avión con un artículo personal y un equipaje de mano. Ambos deben caber en el compartimento superior o debajo del asiento delantero. Sin embargo, algunos aeropuertos y aviones pueden llegar a tener ciertas restricciones adicionales.

El equipaje de mano no puede exceder las 22 x 14 x 9 pulgadas y debe entrar en el compartimiento superior del avión Pexels

Cabe recordar que en caso de que no entre, las personas deberán facturar el equipaje. “Asegúrese de que todos sus artículos de mano estén etiquetados por si acaso los facturan”, recomienda la aerolínea en su sitio oficial.

La empresa determina las siguientes reglas:

El tamaño total de la maleta, incluidas las asas y las ruedas, no puede exceder las 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) y debe caber en el medidor del vestíbulo del aeropuerto.

(56 x 36 x 23 cm) y debe caber en el medidor del vestíbulo del aeropuerto. Si se trata de un bolso de lados suaves no puede exceder las 51 pulgadas o los 130 cm (al contar largo, ancho y alto).

o los 130 cm (al contar largo, ancho y alto). En caso de que sea un instrumento musical, debe caber en el compartimiento superior debajo del asiento frente al pasajero.

La aerolínea considera que quedan fuera del artículo personal y de la maleta de mano, los siguientes objetos: