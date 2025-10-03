CBP responde si el formulario I-94 puede usarse como prueba del estatus legal si tienes parole

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detalló cómo puede utilizarse el formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, en el ingreso al territorio norteamericano. Las autoridades informaron que es una prueba legal del estatus de visitante, incluso para quienes tienen parole.

Qué funcionalidades tiene el formulario I-94, según la CBP

La agencia federal compartió una guía informativa sobre los trámites que requieren la presentación del formulario I-94, que se puede imprimir en el sitio web de la CBP o a través de la aplicación móvil. El registro electrónico se emite en el puerto de entrada correspondiente al momento de aprobar el permiso de estadía legal.

El Formulario I-94 registra las fechas de llegada y salida de las personas que visitan EE.UU. CBP

Según la CBP, un viajero admitido legalmente o con parole en EE.UU. puede usar su formulario I-94 como prueba de su condición de visitante. “Este se considera su registro legal de admisión. Si alguien le solicita su información de admisión, este es el formulario que debe proporcionar”, señalaron.

Por lo tanto, este formulario no es prueba del estatus migratorio. Sin embargo, al contener el período válido de admisión en EE.UU. es útil para que las autoridades sepan si una persona visitante todavía está dentro del límite de la estancia legal.

Cómo puede utilizarse el formulario I-94 en EE.UU.

La agencia federal detalló las funcionalidades de este documento, entre las que se encuentran:

Verificar el estatus de visitante con la fecha de vigencia de la estadía legal.

con la fecha de vigencia de la estadía legal. Solicitar un cambio de estatus : los titulares de visas de turista pueden ajustar su categoría a la de estudiante.

: los titulares de visas de turista pueden ajustar su categoría a la de estudiante. Pedir una extensión de estadía legal en EE.UU. : a través del formulario I-539.

: a través del formulario I-539. Comprobar los viajes previos: de los últimos 10 años, para incluir el dato en diversas peticiones de inmigración.

El formulario I-94 es emitido por los oficiales de la CBP en los puertos de entrada a EE.UU. aéreos y marítimos de forma electrónica. En tanto, para los viajeros que ingresen por tierra, deben solicitar el documento al ingreso o en formato virtual siete días antes. Este trámite tenía una tarifa de seis dólares, pero el 30 de septiembre de 2025 se incrementó a US$30.

(Archivo) El formulario I-94 presenta la información sobre la estadía legal en Estados Unidos Foto de freepik disponible en freepik

En la salida, los viajeros tienen que mostrar el formulario que recibieron a su ingreso a la aerolínea correspondiente o a un agente de la CBP. Anteriormente, debían entregarlo de forma física, pero la agencia modificó esta medida en 2025.

Quiénes no necesitan un formulario I-94 para ingresar a EE.UU.

Todos los visitantes que ingresan a Estados Unidos requieren un formulario I-94, aunque se presentan ciertas excepciones, como:

Los ciudadanos estadounidenses.

Los migrantes con residencia permanente legal o green card que regresan al territorio norteamericano.

Extranjeros titulares de ciertas visas de inmigrante.

La mayoría de los ciudadanos canadienses que viajen de forma temporal.

(Archivo) La CBP está presente en los puertos de entrada a EE.UU. CBP

La información que se debe completar para rellenar el formulario I-94 incluye datos como el nombre completo del viajero, la fecha de nacimiento, el número de pasaporte, los motivos del ingreso a EE.UU., la fecha de entrada más reciente y el período de estadía.