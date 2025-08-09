Viajó con este implemento común deportivo desde Miami y no pudo creer cómo llegó a su destino: “Destrozado”

María José Cabrera viajó con su esposo de Miami, EE.UU. a Lima, Perú, en un vuelo de American Airlines. Llevaba tres tablas de surf en una funda especial, como parte de su equipaje despachado en la bodega. Al llegar a su destino, descubrió que dos de ellas estaban “destrozadas”. Hizo el reclamo, pero acusó que hasta el momento ha vivido “la peor experiencia”.

Así es volar con equipaje especial desde EE.UU.

Cabrera explicó en video que subió a TikTok que ella y su pareja tomaron todos los recaudos para proteger las tablas, ya que eran costosas. Las colocaron en una funda especial para viajes, con las que las habían trasladado en otras oportunidades y pagaron el costo adicional. “Como ese equipaje es muy largo, cobran extra y pagamos US$100 de ida y US$100 de vuelta para poder llevarlas”.

Viajó por American Airlines y así llegó su equipaje

La viajera comentó que Rodrigo, su esposo, tomó medidas adicionales antes de despachar el equipo. “A cada tabla les puso esos flotadores largos, en todo el borde para protegerlas más”, dijo.

Según relató, no era la primera vez que transportaban este tipo de equipaje. “Hemos tenido la suerte de viajar con muchas aerolíneas distintas alrededor de todo el mundo con tablas y nunca nos había pasado esto”, afirmó.

Cómo encontraron el equipaje al llegar

El matrimonio llegó a su casa de madrugada y decidió descansar antes de abrir el equipaje. Se ocuparon de las valijas por la tarde y se llevaron una sorpresa desagradable. “Cuando abrimos la funda de las tablas, estaban destrozadas”, lamentó.

La funda, diseñada para resistir viajes, también presentaba daños. “Estaba bien y nos la entregaron rota en varios lugares”, protestó.

El contenido, dijo la mujer, estaba en peor estado: “En tres tablas. La de encima está totalmente destrozada, la del medio está abollada por todos lados”. Solo la que se encontraba abajo de todo se salvó.

Cabrera manifestó no comprender qué ocurrió en el trayecto: “Le han tirado algo encima o han tirado la funda” para que todo se rompiera.

El riesgo de facturar el equipaje

María José explicó que ella y su esposo decidieron reclamar ante la aerolínea por los daños. El proceso fue engorroso. “Tienes que llamar y nunca contestan el teléfono, tienen que darte un código y con ese código recién puedes hacer tu reclamo”, describió.

Contó que cuando lograron comunicarse les pidieron que enviaran algunos datos para elevar la queja: “Te piden fotos, tus pasajes, los documentos de la maleta, boletas de cuánto cuesta el equipaje dañado. Te piden un montón de cosas. Mandamos todo al pie de la letra”, dijo.

Sin embargo, la respuesta que recibió no la dejó conforme. “Sorpresa, cuando nos responden, nos dicen: ‘Es por el desgaste que hay en la faja donde ponen las maletas, que en verdad no se pueden hacer responsables’”.

Para Cabrera, el daño no podía considerarse desgaste: “Es diferente que me entreguen una maleta rayadita a que me entreguen una funda totalmente destrozada”.

La joven reveló que el costo del equipamiento arruinado es alto: “Son más de US$1700, lo que cuesta la tabla, lo que cuesta la funda, lo que cuesta la otra tabla”.

Insistió en que, a pesar de haber viajado durante años con tablas de surf, nunca atravesó una situación similar.

La política para poder reclamar el equipaje

En el caso de American Airlines indican que “el equipaje puede ser dañado cuando está registrado, incluso a pesar de nuestros mejores esfuerzos”.

Sin embargo, hay plazos obligatorios que se deben cumplir al momento del reclamo:

Para vuelos dentro de EE.UU. se debe presentar un reporte antes de salir del aeropuerto o dentro del plazo de 24 horas de recibir el equipaje.

Para vuelos internacionales se requiere presentar un reporte antes de salir del aeropuerto o dentro del plazo de siete días de recibir su equipaje.

