Arizona se prepara para el 4 de julio: los sitios donde habrá espectáculos de fuegos artificiales

Por el Día de la Independencia de Estados Unidos, Arizona se prepara para una de las celebraciones más extensas y concurridas del país: las principales ciudades del estado ultiman los detalles para organizar desfiles patrióticos, conciertos y, principalmente, espectáculos de fuegos artificiales. El 4 de julio de 2025 cae viernes, por lo que los festejos se extenderán por todo el fin de semana.

Dónde ver fuegos artificiales por el 4 de julio en Arizona

Desde Phoenix hasta Flagstaff, pasando por pequeñas localidades como Payson o Sahuarita, los fuegos artificiales estarán presentes en decenas de localidades. Según Small Town Guides, las autoridades locales solicitaron a la población extremar precauciones por las altas temperaturas y respetar todas las restricciones de fuego vigentes en zonas rurales y forestales.

Con eventos especiales, el estado conmemorará e 4 de julio. Foto: Unsplash

En Phoenix, el evento central será el “Fabulous Phoenix 4th”, programado en el Steele Indian School Park desde las 18.00 horas. Según informó la cadena Fox 10 Phoenix, se espera una asistencia superior a las 100.000 personas. Habrá actividades para toda la familia, música en directo y un espectáculo de fuegos artificiales a las 21.30.

La ciudad de Mesa celebrará su ya tradicional “Arizona Celebration of Freedom” en el centro histórico, con conciertos, exhibiciones patrióticas y un despliegue pirotécnico también a las 21.30.

En Tempe, el “Festival del Lago” en el Tempe Beach Park incluirá atracciones de feria, música en vivo y uno de los espectáculos de fuegos artificiales más grandes del estado. La entrada general cuesta 12 dólares.

Chandler apostará por un ambiente más familiar con su “Red, White & Boom”, en el Tumbleweed Park, y Gilbert organizará su evento “Gilbert 4th of July Celebration” en el Campo Verde High School, donde también habrá fuegos artificiales.

Ciudades que ofrecerán alternativas al uso de fuegos artificiales

Algunas localidades han optado por alternativas ecológicas. En Flagstaff, por ejemplo, no habrá fuegos artificiales debido al riesgo de incendios forestales. En su lugar, se ofrecerá un espectáculo de drones acompañado con música, además de un desfile matutino y el festival “Art in the Park”, que contará con la participación de más de 70 artistas y un jardín cervecero. Según el sitio AZCentral, la Orquesta Sinfónica de Flagstaff también dará un concierto gratuito como parte del programa oficial.

Sedona también prescindirá de fuegos artificiales y organizará en su lugar un festival comunitario con juegos, música y opciones gastronómicas.

Las otras celebraciones para el 4 de julio en Arizona

Prescott será uno de los puntos de mayor interés con el “World’s Oldest Rodeo”, que este año celebra su edición número 138. La ciudad ofrecerá además desfiles patrióticos y fuegos artificiales en Watson Lake Park. En Payson, las celebraciones girarán en torno al “Main Street Parade” y culminarán con un espectáculo de fuegos artificiales en el Green Valley Park.

Las festividades incluirán conciertos, actividades infantiles y comida tradicional. Foto: Unsplash

Otros municipios como Lake Havasu, Yuma, Glendale, Buckeye, Goodyear, Maricopa, Show Low y Sierra Vista también realizarán festividades que incluyen conciertos, actividades infantiles, puestos de comida y pirotecnia.

En Tucson, el evento principal tendrá lugar en el A Mountain, mientras que en Sahuarita se prepara una jornada completa de conciertos y juegos en el Anamax Park, con fuegos artificiales al anochecer.

Así funcionará el transporte público durante el 4 de julio

Las autoridades han recomendado el uso del transporte público, especialmente en Phoenix, donde el Valley Metro Light Rail ofrecerá servicio extendido. En Tucson, el sistema de tranvía Sun Link también operará con horarios especiales para facilitar el desplazamiento de los asistentes, según el sitio oficial de este transporte.