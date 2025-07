Arizona va contra los conductores imprudentes: así se busca reducir los accidentes

Para evitar el aumento de accidentes de tránsito, las ciudades del Valle de Arizona incrementaron las sanciones para los conductores imprudentes. Phoenix es la última en sumarse a esta iniciativa que busca aumentar la seguridad, especialmente en las intersecciones que se tienen ubicadas como sitios peligrosos.

Esfuerzos en Arizona para reducir los accidentes de tránsito

La iniciativa, similar a la implementada en la ciudad de Tempe, tiene como objetivo la colocación de cámaras de control fotográficas en las intersecciones más peligrosas de Phoenix. De acuerdo con Fox 10, esta medida ya emitió más de 2000 citaciones en Tempe.

El concejal, Kevin Robinson, apoyó esta opción, ya que ayudará a analizar las razones y la regularidad con la que las personas en Arizona fallecen en un accidente vial, lo que dará la oportunidad de generar un verdadero cambio para la comunidad.

Las autoridades de Phoenix planean determinar bien la ubicación de las cámaras de control fotográfico con base en los datos de accidentes de la ciudad, con especial atención en las zonas escolares.

Las voces en contra de las cámaras de control en Phoenix

Si bien los conductores expresaron su opinión respecto a la medida de las cámaras de control fotográfico, peatones y ciclistas también expresaron su opinión, ya que también comparten las vialidades.

Sin embargo, no todos los miembros del Consejo de la ciudad están de acuerdo con la inversión de 12 millones de dólares para el proyecto, como es el caso de la concejal, Anna Hernández, ya que ella no cree que criminalizar o multar a los ciudadanos, ya que eso no ha demostrado que haga el entorno más seguro, señaló el medio.

Aprueban uso de cámaras de control para reducir accidentes viales en Phoenix

Después de seis años de que el Consejo local votara en contra de extender el contrato para las cámaras de control fotográfico (vigente desde hacía décadas), ahora, la ciudad de Phoenix votó a favor 7-1 para aprobar el regreso de un contrato de cámaras de vigilancia fotográficas en sus vialidades, informa 12 News.

“No me cabe duda de que veremos, casi al instante, un cambio en el comportamiento de los conductores al volante”, dijo al medio el concejal Robinson. “Tenemos una oportunidad real de hacer un cambio”.

Las votaciones para regresar el sistema de cámaras de control fotográfico a Phoenix se prolongaron desde otoño de 2024, pero este 3 de julio de 2025 se aprobó la medida a cargo de la empresa American Traffic Solutions.

Por su parte, la concejal Ann O’Brien comentó que Phoenix cuenta con 28 agentes motorizados dedicados a la vigilancia del tránsito y la velocidad, para más de 500 millas (unos 800 kilómetros) de vialidades, por lo que pidió que se reflexionara sobre el asunto.

Se espera que el sistema de cámaras de vigilancia vial comience a operar a principios de 2026, aunque aún no se determinan sus ubicaciones, pero se estima que utilicen los datos de su Red de Alto Riesgo de Lesiones, que mapea las intersecciones y tramos viales con el mayor número de personas fallecidas o gravemente heridas en accidentes de tráfico.

El reporte más reciente, según los medios locales, muestra 51 intersecciones peligrosas en Phoenix con señales de tránsito activas, y cinco sin ellas. Un portavoz de la ciudad agregó que analizan tres años de datos de accidentes viales para tomar una buena decisión de dónde se colocarán las cámaras.

Asimismo, Phoenix adelantó que se lanzará una campaña de educación vial antes de la implementación del programa de cámaras, y una vez activadas, se dará un aviso de 30 días a los conductores.