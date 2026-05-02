American Eagle, Uniqlo y más marcas llegan a Michigan Avenue: el regreso del comercio a la “Magnificent Mile” de Chicago

Michigan Avenue, conocida como “Magnificent Mile” en Chicago (o Mag Mile), atraviesa un proceso de reactivación con la llegada de nuevas marcas y la ocupación de espacios comerciales que estaban vacíos. El corredor comienza a recuperar dinamismo tras años de vacancia con la llegada de marcas como American Eagle, Uniqlo y otras.

La Magnificent Mile de Chicago tendrá nuevas tiendas como American Eagle y Uniqlo

De acuerdo con un informe del desarrollador inmobiliario Mid-America Real Estate Group, marcas internacionales y nacionales firman contratos en ubicaciones estratégicas de la avenida. American Eagle es una de ellas y planea instalar un local con una superficie de 1317 metros cuadrados (14.182 pies cuadrados).

American Eagle se instalará frente a Uniqlo, en la Mag Mile de Chicago Pexels

Su apertura está programada para el 1° de julio de 2027 y se prevé que esté en una de las esquinas más llamativas. “American Eagle Outfitters ha firmado un contrato de arrendamiento para una nueva tienda insignia en 600 North Michigan Avenue, en la intersección de Michigan Avenue y Ontario Street”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Uniqlo ya regresó a Michigan Avenue, con una tienda ubicada frente al nuevo local de American Eagle. La reapertura se concretó en marzo de 2026 y marcó una de las primeras señales de reactivación comercial en este tramo de la avenida.

Muchas empresas comenzarán a instalarse en la Mag Mile de Chicago Pexels

Otras tiendas confirmadas para la Mag Mile de Chicago

El reporte de Mid-America detalla que la marca Aritzia ya abrió recientemente en Michigan Avenue, sumándose a la lista de nuevos inquilinos activos en la zona. Asimismo, la firma señala que The North Face inauguró una nueva ubicación en este corredor.

Entre las próximas aperturas confirmadas se encuentra The Cube, un concepto de entretenimiento originario de Londres, que abrirá su primera sede en EE.UU. Se instalará en el mismo edificio durante el verano de 2026, específicamente en el tercer piso.

“A esto se suma el reciente anuncio de que el Candy Hall of Fame se instalará en los pisos tercero al quinto del 830 de North Michigan Avenue en el verano de 2027″, según el informe.

La Mag Mile de Chicago es una de las avenidas más reconocidas de Illinois Pexels

Michigan Avenue, uno de los corredores comerciales más importantes de Estados Unidos

La zona conocida como Magnificent Mile en Chicago es considerada uno de los corredores comerciales más importantes del país. Tiene una concentración de tiendas insignia, hoteles y atracciones turísticas, según la organización Choose Chicago, encargada de la promoción turística de la ciudad.

Este corredor atrae millones de visitantes al año y funciona como un punto clave para marcas internacionales que buscan visibilidad en mercados de alto consumo; de ahí la importancia de la apertura de nuevas tiendas. Medios como Axios han reportado que la apertura de nuevas tiendas en Michigan Avenue forma parte de un proceso de recuperación del comercio físico en Chicago.

Según análisis del sector inmobiliario comercial publicados por CoStar Group, firmas internacionales priorizan avenidas como Michigan Avenue debido a su alto flujo peatonal y perfil turístico, lo que los impulsa a abrir más tiendas físicas.