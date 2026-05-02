“Net-zero” en Florida: qué dice la nueva ley de DeSantis que impacta en los aumentos de la factura de electricidad
La medida prohíbe que el gobierno estatal establezca metas obligatorias de reducción de gases de efecto invernadero
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva legislación que apunta directamente contra las políticas “net-zero” o emisiones netas cero, una medida que busca evitar aumentos en los costos de energía, transporte y otros servicios para los residentes.
Qué establece la ley HB 1217 sobre net-zero en Florida
De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva ley impide que tanto el gobierno estatal como los gobiernos locales adopten o hagan cumplir políticas vinculadas a objetivos de emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, conocidas como políticas “net-zero”.
La legislación incluye varios puntos centrales:
- Prohíbe que entidades gubernamentales implementen mandatos de net-zero o metas oficiales de reducción de emisiones.
- Impide la creación de nuevos impuestos, tarifas o sanciones relacionados con emisiones de carbono.
- Bloquea la participación en programas de comercio de carbono, como los acuerdos de cap-and-trade.
- Prohíbe el uso de fondos públicos para respaldar organizaciones que promuevan políticas de net-zero.
- Exige reportes anuales para garantizar cumplimiento y transparencia.
Según el gobierno estatal, estas disposiciones buscan evitar que las políticas climáticas se traduzcan en aumentos automáticos en las facturas de electricidad, combustibles más caros y mayores costos operativos para distintos sectores económicos.
Cómo puede impactar en las subas de luz de Florida
Uno de los principales argumentos de la administración de DeSantis es que las metas de emisiones cero suelen venir acompañadas de regulaciones energéticas más estrictas y nuevas cargas fiscales que terminan reflejándose en la boleta de servicios públicos, especialmente en la electricidad.
Desde la oficina del gobernador sostienen que impedir impuestos al carbono y restricciones obligatorias sobre emisiones evita que proveedores energéticos deban trasladar esos costos al consumidor final.
La ley no modifica de inmediato una tarifa eléctrica existente, sino que bloquea futuras decisiones estatales o municipales que puedan generar nuevas subas asociadas a objetivos climáticos obligatorios.
La postura de DeSantis sobre la agenda climática
Durante la firma de la legislación, Ron DeSantis vinculó esta medida con una defensa directa del bolsillo de los contribuyentes y con su rechazo a políticas que considera impulsadas por agendas ideológicas.
“Los floridanos no deberían verse obligados a pagar agendas climáticas radicales o políticas de identidad con el dinero que tanto les cuesta ganar”, afirmó.
Además, agregó que las nuevas leyes firmadas buscan “limitar el exceso de poder del gobierno y evitar que autoridades locales impongan impuestos al carbono y mandatos discriminatorios de DEI a los floridanos”.
El gobernador presentó la iniciativa como parte de una estrategia más amplia para reforzar la libertad individual, reducir regulaciones y evitar que gobiernos locales adopten medidas que, según su administración, no representan las prioridades económicas reales de la población.
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