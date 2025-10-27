En Texas: el calendario de pagos del Seguro Social en noviembre

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para los beneficiarios de Arizona correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Cuándo pagan el Seguro Social en Arizona durante noviembre

La dependencia publicó el calendario de pagos de Seguro Social para los beneficiarios de sus diferentes programas que viven en Arizona, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Asimismo, indicó que los depósitos se hacen con base en la fecha de nacimiento de los afiliados.

La Administración del Seguro Social es quien publicó el calendario de pagos correspondientes a noviembre de 2025 (Social Security Administration)

La SSA informó que los depósitos se realizan según la fecha de nacimiento de cada beneficiario y comienzan a partir del segundo miércoles del mes. El calendario queda así:

Personas nacidas del 1 al 10: 12 de noviembre

12 de noviembre Personas nacidas del 11 al 20: 19 de noviembre

19 de noviembre Personas nacidas del 21 al 31: 26 de noviembre

Además, tres grupos de beneficiarios reciben su pago en fechas distintas:

Afiliados al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): 1 de noviembre

1 de noviembre Personas inscritas al Seguro Social antes de mayo de 1997: 3 de noviembre

3 de noviembre Quienes reciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo: 3 de noviembre

Calendario de pagos del Seguro Social del resto de 2025

De igual manera en que se realiza en noviembre, la SSA adelantó el calendario de pagos para el mes de diciembre de 2025, en donde mantiene la misma fórmula para todos los casos en el estado de Arizona.

Las personas pueden jubilarse a partir de los 62 años si pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años (Pexels/cottonbro studio)

Los depósitos para el último mes del año quedan de la siguiente forma:

Personas nacidas del 1° al 10:

10 de diciembre

Personas nacidas del 11 al 20:

17 de diciembre

Personas nacidas del 21 al 31:

24 de diciembre

La dependencia indicó que, en caso de que los beneficiarios de los diferentes programas del Seguro Social no reciban sus depósitos el día correspondiente, deberán esperar un tiempo máximo de 72 horas para que puedan ver el saldo reflejado en sus cuentas, ya que en ocasiones tarda en aparecer.

No obstante, si después de ese plazo de tres días, los afiliados afectados aún no perciben sus pagos, deberán comunicarse a los teléfonos de la SSA para solucionar su problema.

Quiénes pueden inscribirse a los programas del Seguro Social

Las personas de Arizona que les interese pertenecer a uno de los programas del Seguro Social, deben ingresar al sitio oficial de la SSA y llenar una solicitud, para descubrir en cuál de los programas podría afiliarse, en caso de cumplir con los requisitos.

Existe una forma para aumentar la cantidad de dinero que se recibirá después de jubilarse, pero la mayoría de los estadounidenses prefieren no seguirla (Freepik/Drazen Zigic) (Social Security Administration)

Existen cuatro tipos de programas disponibles: