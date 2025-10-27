En Texas: el calendario de pagos del Seguro Social en noviembre
La dependencia compartió las fechas sobre los depósitos de los diferentes programas de ayuda para el onceavo mes del año
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para los beneficiarios de Arizona correspondiente al mes de noviembre de 2025.
Cuándo pagan el Seguro Social en Arizona durante noviembre
La dependencia publicó el calendario de pagos de Seguro Social para los beneficiarios de sus diferentes programas que viven en Arizona, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Asimismo, indicó que los depósitos se hacen con base en la fecha de nacimiento de los afiliados.
La SSA informó que los depósitos se realizan según la fecha de nacimiento de cada beneficiario y comienzan a partir del segundo miércoles del mes. El calendario queda así:
- Personas nacidas del 1 al 10: 12 de noviembre
- Personas nacidas del 11 al 20: 19 de noviembre
- Personas nacidas del 21 al 31: 26 de noviembre
Además, tres grupos de beneficiarios reciben su pago en fechas distintas:
- Afiliados al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): 1 de noviembre
- Personas inscritas al Seguro Social antes de mayo de 1997: 3 de noviembre
- Quienes reciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo: 3 de noviembre
Calendario de pagos del Seguro Social del resto de 2025
De igual manera en que se realiza en noviembre, la SSA adelantó el calendario de pagos para el mes de diciembre de 2025, en donde mantiene la misma fórmula para todos los casos en el estado de Arizona.
Los depósitos para el último mes del año quedan de la siguiente forma:
Los depósitos para diciembre de este año quedan de la siguiente manera:
- Personas nacidas del 1° al 10:
10 de diciembre
- Personas nacidas del 11 al 20:
17 de diciembre
- Personas nacidas del 21 al 31:
24 de diciembre
La dependencia indicó que, en caso de que los beneficiarios de los diferentes programas del Seguro Social no reciban sus depósitos el día correspondiente, deberán esperar un tiempo máximo de 72 horas para que puedan ver el saldo reflejado en sus cuentas, ya que en ocasiones tarda en aparecer.
No obstante, si después de ese plazo de tres días, los afiliados afectados aún no perciben sus pagos, deberán comunicarse a los teléfonos de la SSA para solucionar su problema.
Quiénes pueden inscribirse a los programas del Seguro Social
Las personas de Arizona que les interese pertenecer a uno de los programas del Seguro Social, deben ingresar al sitio oficial de la SSA y llenar una solicitud, para descubrir en cuál de los programas podría afiliarse, en caso de cumplir con los requisitos.
Existen cuatro tipos de programas disponibles:
- Por jubilación: disponible desde los 62 años, para quienes hayan trabajado y pagado impuestos del Seguro Social por al menos 10 años.
- Por discapacidad (SSDI): dirigido a personas con discapacidades reconocidas, como ceguera, que les impidan trabajar.
- Ingreso Suplementario (SSI): apoyo para personas con bajos o nulos ingresos, adultos mayores o con discapacidad.
- Para cónyuges y familiares sobrevivientes: destinado a familiares de un trabajador fallecido que cotizó al Seguro Social.
