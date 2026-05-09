El Uscis propone cambios al formulario AR-11: los nuevos datos podrían usarse en casos de deportación

El gobierno de Estados Unidos publicó un aviso oficial que impactaría en el formulario AR-11, utilizado por migrantes y no ciudadanos para notificar un nuevo domicilio al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La publicación apareció en el Registro Federal este 7 de mayo y prevé ampliar la información que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede solicitar durante ese trámite.

Uscis propone cambios al formulario para informar un nuevo domicilio

El aviso indica que el DHS prevé requerir información sobre beneficios públicos condicionados por ingresos económicos, además de datos relacionados con trabajo y estudios.

El documento agrega que esos registros podrían utilizarse para aplicar las leyes migratorias de Estados Unidos, incluida la causal de deportación vinculada con la figura de carga pública.

Uscis es la entidad encargada de regular los permisos migratorios Facebook Uscis

La publicación menciona las secciones 237(a)(3) y 237(a)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la primera relacionada con el incumplimiento del registro migratorio y la segunda con la causal de deportación por carga pública.

El aviso también hace referencia a la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996, una legislación que restringe el acceso de ciertos migrantes a programas financiados por el gobierno federal.

Según el aviso, el objetivo es identificar posibles violaciones relacionadas con el acceso indebido a programas de asistencia pública. El documento federal señala que las personas sujetas a las reglas de registro migratorio deberán informar si reciben ayudas públicas condicionadas por ingresos económicos. Además, el Uscis prevé incorporar apartados relacionados con empleo y escolaridad.

Todos los extranjeros a quienes se les requiera registrarse deben informar a Uscis sobre un cambio de dirección Freepik/Uscis

El cambio aún no tiene una fecha de entrada en vigor. El aviso publicado en el Registro Federal abre un período de comentarios públicos hasta el 6 de julio de 2026, por lo que aún no es una regla final vigente.

¿Cuándo debo informar mi cambio de domicilio a Uscis?

Actualmente, la agencia explica que la obligación de informar un cambio de domicilio aplica para la mayoría de los no ciudadanos mayores de 14 años que permanecen más de 30 días en territorio estadounidense. El incumplimiento puede derivar en multas, procesos judiciales o consecuencias migratorias previstas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Además, se requiere informar el cambio de residencia dentro de los 10 días posteriores a una mudanza, incluso si ocurre dentro de la misma ciudad. El Uscis explica que esa obligación existe aun cuando la persona no tenga un trámite migratorio pendiente.

El Uscis considera que hay un grupo de extranjeros que ha quedado al margen de estos requisitos Vadym Drobot - Freepik

Notificar el domicilio ante el Servicio Postal de Estados Unidos no actualiza automáticamente los registros migratorios. Por esa razón, el Uscis recomienda completar el proceso con una cuenta en línea o con el formulario físico AR-11.