Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mesa, Arizona, indica que el jueves 11 de junio la temperatura rondará entre 76 y 107 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Mesa
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Mesa, Arizona
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 107 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 108 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 108 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 108 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 107 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 109 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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