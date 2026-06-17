Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 77 y 104 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tucson
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 104 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 107 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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