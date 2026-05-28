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Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo Amine Abassir - Own work, CC BY-SA 4.0

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el jueves 28 de mayo la temperatura rondará entre 62 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 16 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tucson

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 16 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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