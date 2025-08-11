En Arizona: cómo comprar medicamentos con hasta 80% de descuento

El gobierno de Arizona anunció que se unirá al programa multiestatal para ayudar a reducir el costo de los medicamentos recetados en hasta 80%, incluidos precios más bajos en medicinas y suministros de venta libre.

Arizona se suma al programa de medicamentos ArrayRX

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó el pasado 6 de agosto de 2025 una orden ejecutiva para sumar al estado a ArrayRx, una farmacia pública multiestatal. La iniciativa, que busca reducir el costo de los medicamentos, ya contaba con la participación de Oregon, Washington, Nevada, Ohio y Connecticut.

Aunque no tengan seguro social, pueden obtener descuentos en medicamentos (Unsplash)

“Unirse a este pacto significa menores costos, menos preocupaciones y mejores resultados para los trabajadores, mientras que muchos de los representantes y miembros del Congreso estatal, votan para eliminar el acceso a la atención médica”, dijo Hobbs a ABC 15.

La mandataria agregó que, al unirse a este programa, los residentes obtendrán una tarjeta de descuentos. Con ella, los usuarios podrán acceder a precios reducidos en medicamentos: hasta un 80% en genéricos y un 18% en medicamentos de marca. Estos beneficios aplican únicamente para las recetas aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Trevor Douglas, supervisor del programa en Oregon y director de políticas y programas de farmacia de la Autoridad de Salud de dicho estado, explicó que la tarjeta funciona tanto para quienes tienen un seguro social insuficiente como para aquellos que no cuentan con ninguno.

Asimismo, aclaró que los descuentos se aplican únicamente a los precios habituales de los medicamentos, por lo que no se acumularán con otras ofertas de programas o planes de seguros.

Médicos y otros profesionales de la salud se unieron a la gobernadora de Arizona para la firma de la orden ejecutiva, mostrando un amplio respaldo a la iniciativa.

Cómo comprar medicamentos con hasta 80% de descuento

Para acceder a los descuentos en medicamentos, los residentes de Arizona deben registrarse en el programa ArrayRx y así obtener su tarjeta. Con ella, los usuarios podrán comparar precios y utilizar los beneficios para comprar las medicinas que su seguro no cubra.

Los usuarios del programa pueden comprar sus medicamentos aprobados por la FDA (Unsplash)

Una vez que se obtiene la tarjeta digital, basta con descargarla, guardarla o tomarle una captura de pantalla. Con ella, los usuarios pueden dirigirse a cualquier farmacia participante y mostrarla al personal para hacer efectivo el descuento.

El programa es completamente gratuito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las compras realizadas a través de este programa multiestatal no se contabilizan para las deducciones de impuestos o los gastos máximos de bolsillo.

ArrayRx es una organización sin fines de lucro dirigida por un comité de funcionarios públicos. Comenzó su andadura en Oregon y Washington en 2006, bajo el nombre de Consorcio de Medicamentos Recetados del Noroeste. No fue hasta 2022 que se expandieron a otros estados, y a la fecha, cuentan con cerca de 860.000 beneficiarios.

Cómo inscribirse al programa ArrayRX en Arizona

Los interesados en sumarse a los descuentos del programa en Arizona, deben registrarse a través de la página oficial de ArrayRX, para obtener su tarjeta y poder usarla. Esta opción es gratuita para todos los habitantes del estado, así como para quienes viven en Connecticut, Nevada, Oregón y Washington.

Las personas que quieran formar parte del programa deberán llenar un formulario con datos personales

Sumarse a ArrayRX no tiene costo ni cuota de membresía

No hay restricciones de edad ni de ingresos

Cada usuario nuevo que se registra obtiene una tarjeta de descuento digital con un número único de identificación

Todos los medicamentos recetados aprobados por la FDA reúnen los requisitos para los descuentos

Al obtener la tarjeta, basta con mostrarla al personal de la farmacia de su preferencia para obtener el descuento

Al inscribirse al programa, los usuarios podrán consultar su historial de prescripciones médicas, que incluyen detalles como costos y fechas. Además, podrán buscar el costo de sus medicamentos antes de surtirla.