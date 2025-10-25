En Arizona: el calendario de pago de Snap en noviembre de 2025

Como cada mes, las autoridades federales dieron a conocer el calendario de pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el cual brinda apoyo económico a familias de bajos ingresos en Estados Unidos para que puedan acceder a una alimentación adecuada. En el caso de Arizona, los pagos correspondientes a noviembre de 2025 ya tienen fechas confirmadas.

Cuándo pagan SNAP en Arizona durante noviembre de 2025

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que los depósitos de SNAP en Arizona se realizarán durante los primeros 13 días de noviembre, según la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Las personas puedan usar SNAP su EBT fuera del estado (Unsplash) (Unsplash)

La dependencia indicó que los pagos se realizarán durante los primeros 13 días del mes, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Con base en lo anterior, el cronograma queda de la siguiente manera:

Si la primera letra del apellido es A y B: el depósito se realizará el día 1° de noviembre

Si la primera letra del apellido es C y D: el depósito se realizará el día 2 de noviembre

Si la primera letra del apellido es E y F: el depósito se realizará el día 3 de noviembre

Si la primera letra del apellido es G y H: el depósito se realizará el día 4 de noviembre

Si la primera letra del apellido es I y J: el depósito se realizará el día 5 de noviembre

Si la primera letra del apellido es K y L: el depósito se realizará el día 6 de noviembre

Si la primera letra del apellido es M y N: el depósito se realizará el día 7 de noviembre

Si la primera letra del apellido es O y P: el depósito se realizará el día 8 de noviembre

Si la primera letra del apellido es Q y R: el depósito se realizará el día 9 de noviembre

Si la primera letra del apellido es S y T: el depósito se realizará el día 10 de noviembre

Si la primera letra del apellido es U y V: el depósito se realizará el día 11 de noviembre

Si la primera letra del apellido es W y X: el depósito se realizará el día 12 de noviembre

Si la primera letra del apellido es Y o Z: el depósito se realizará el día 13 de noviembre

Qué se necesita para formar parte de SNAP en Arizona

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) señala que cualquier persona que desee formar parte del programa debe presentar una solicitud formal y entregar documentación que acredite su identidad, ingresos y gastos.

Fechas de pago del SNAP en Arizona, según el USDA (Pexels/Anna Shvets)

Los requisitos generales incluyen:

Prueba de ciudadanía e identidad.

Número de Seguro Social y certificados de nacimiento.

Comprobante de domicilio (por ejemplo, carta firmada por un propietario o vecino).

Recibos o comprobantes de ingresos del mes anterior y del actual.

Estados de cuenta bancarios recientes o de cooperativas de crédito.

Comprobantes de bonos, planes de jubilación, seguros de vida o valores.

Comprobante de pago de renta o hipoteca.

Facturas de servicios como electricidad, agua o gas.

Comprobante de gastos médicos (si el solicitante tiene más de 60 años o alguna discapacidad y el gasto supera los 35 dólares mensuales).

Las solicitudes pueden realizarse en línea, por correo o de forma presencial en las oficinas del Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES).

Cuánto recibe una persona en Arizona por parte de SNAP

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES, por sus siglas en inglés) el monto que se le otorga a los beneficiarios de SNAP en el estado, depende de la cantidad de personas que integren la familia.

Los beneficiarios de SNAP recibirán sus pagos mensuales en su EBT (Web/ Gobierno de Arizona)

Según la cantidad, los montos son los siguientes:

De 292 dólares para una persona

De 536 dólares para dos personas

De 768 dólares para tres personas

De 975 dólares para cuatro personas

De 1158 dólares para cinco personas

De 1390 dólares para seis personas

De 1536 dólares para siete personas

De 1756 dólares para ocho personas