El recurso de último momento que podría salvar los pagos de SNAP en noviembre, mes de Thanksgiving

El senador estadounidense, Josh Hawley, presentó un proyecto de ley que podría ser el recurso de último momento que salve los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para noviembre. Estos cupones faltarían en un mes que los hogares estadounidenses se reúnen para celebrar el Thanksgiving.

El anuncio que alertó sobre los pagos de SNAP para noviembre

El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), del Departamento de Agricultura de EE.UU.(USDA, por sus siglas en inglés) envió un aviso a los estados para informar que se cuenta con fondos disponibles para beneficios y operaciones hasta octubre.

SNAP proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de comestibles Freepik

Sin embargo, advirtió que si el vencimiento de asignaciones continúa, por el cierre de gobierno, “no habrá fondos suficientes para pagar la totalidad de los beneficios del SNAP de noviembre a aproximadamente 42 millones de personas en todo el país”.

La comunicación también ordena a las entidades que conserven sus archivos de emisión de noviembre y retrasen la transmisión a los proveedores estatales de transferencia electrónica de beneficios (EBT) hasta nuevo aviso.

El recurso que podría salvar los pagos de SNAP para el mes de Thanksgiving

Ante la situación, el senador Josh Hawley presentó este miércoles 22 de octubre dos proyectos de ley para restablecer los beneficios de SNAP y programas agrícolas críticos durante el cierre del gobierno.

La Ley para Mantener la Financiación del SNAP de 2025 garantizaría la financiación completa del programa durante el cierre gubernamental. Según el proyecto, el Congreso asignaría los fondos necesarios del Tesoro para proporcionar beneficios ininterrumpidos, con efecto retroactivo al inicio del cierre.

Hawley presentó una legislación para financiar los cupones de alimentos X @HawleyMO - X @HawleyMO

Hawley, en una entrevista, confirmó que hubo discusión sobre la posibilidad de someter su proyecto de ley a votación, de acuerdo con Politico.

“Si no le dan una votación, lo llevaré al pleno y trataré de UC (Unique Commission on Uncensored) o de lograr un acuerdo de votación”, dijo, al referirse a la búsqueda del consentimiento unánime, o la aceptación de todos, sus 99 colegas, para aprobar o votar el proyecto.

Fondos de contingencia: la forma en que el USDA podría cubrir los costos

Gina Plata-Nino, directora interina de SNAP en el Centro de Investigación y Acción Alimentaria (FRAC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el hambre, explicó a CBS News que una forma en que el USDA podría cubrir los costos sería que la agencia utilizara sus fondos de contingencia.

El medio indica que el USDA dijo en su plan de lapso de financiación que el programa SNAP ha sido provisto con fondos de contingencia plurianuales que podrían usarse para cubrir los gastos administrativos estatales durante un cierre del gobierno federal.

Los beneficiarios de SNAP reciben los pagos en una tarjeta EBT, que funciona como una de débito

Sin embargo, explican que no está claro si la agencia federal planea utilizar esos fondos para garantizar los pagos de noviembre.

Plata-Nino comentó que durante los cierres gubernamentales de 2018 y 2019, el USDA desembolsó los fondos anticipadamente para evitar que los beneficios se agotaran.

“Esta administración no hizo nada de eso (esta vez), pero aún cuentan con los fondos de contingencia… Tienen el dinero, así que realmente es una decisión política”, precisó la especialista.