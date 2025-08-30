En Arizona: el calendario de pagos del Seguro Social en septiembre de 2025

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) compartió el calendario con las fechas de pagos de septiembre de 2025 para los beneficiarios del Seguro Social en Arizona, así como los requisitos para solicitar el apoyo económico.

Las fechas de pagos del Seguro Social en Arizona

El calendario compartido por la SSA incluye las fechas de pago para los beneficiarios del Seguro Social para Jubilados, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés) y para quienes están inscritos al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Fecha de pagos del RSDI para Jubilados, Discapacidad y Sobrevivientes en septiembre 2025 en Arizona (Pexels/Marcus Aurelius)

Generalmente, los pagos de SSI se realizan el día 1° de cada mes, excepto por fines de semana o días festivos, en esos casos se adelanta al último día hábil del mes anterior.

Como el próximo 1° de septiembre en Estados Unidos se conmemora Labor Day, los beneficiarios del ingreso suplementario tienen su depósito desde el viernes 29 de agosto.

En cuanto a los pertenecientes al RSDI, los beneficios se enviarán de acuerdo con su fecha de nacimiento en el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes. Para septiembre las fechas de depósitos son:

10 de septiembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 1° al 10.

17 de septiembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 11 al 20.

24 de septiembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 21 al 31.

Los jubilados reciben sus pagos de Seguro Social de forma mensual, según su día de nacimiento (Pexels/Kampus Production)

La SSA indica que quienes reciben el RSDI desde antes de mayo de 1997, los beneficios de Seguridad Social se pagarán el tercer día de cada mes, en este caso, el próximo 3 de septiembre.

Fechas de pagos para lo que resta del 2025 en Arizona

En su publicación, la dependencia compartió las fechas de los pagos para beneficiarios del RSDI y del SSI, que viven en Arizona, en lo que resta de 2025.

Pagos para beneficiarios del SSI en Arizona 2025

1° de octubre

29° de octubre, pago correspondiente a noviembre

1° de diciembre

31° de diciembre, correspondiente a enero de 2026

Pagos a beneficiarios del RSDI en Arizona 2025

Octubre

8 de octubre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 1° al 10

15 de octubre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 11 al 20

22 de octubre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 21 al 31

3 de octubre: el depósito está disponible para los beneficiarios nacidos antes de mayo de 1997

Noviembre

12 de noviembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 1° al 10

19 de noviembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 11 al 20

26 de noviembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 21 al 31

3 de noviembre: el pago estará listo para los asegurados antes de mayo de 1997

Diciembre

10 de diciembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 1° al 10

17 de diciembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 11 al 20

24 de diciembre: el depósito estará disponible para los nacidos del día 21 al 31

3 de diciembre: los pagos estarán listos para los inscritos antes de mayo de 1997

Cuáles son los requisitos para tener Seguro Social en Arizona

La SSA comparte algunos de los requisitos para poder solicitar el RSDI o el SSI, según sea el caso. El primero de ellos y el más importante es la ciudadanía norteamericana, pues solicitan como identificación el acta, certificado, o partida de nacimiento o pasaporte de EE.UU., de acuerdo con lo informado por el SSA.

Adultos mayores de 62 años pueden solicitar el Seguro Social si cumplen con los requisitos (Pexels/Tima Miroshnichenko)

De manera específica, el SSI está dirigido a personas con discapacidad y adultos mayores que tienen pocos o ningunos ingresos o recursos. Aunque también adultos y niños pueden recibir el beneficio si tienen incapacidad, ceguera o bajos recursos.

El RSDI se otorga por incapacidad, jubilación o a familiares sobrevivientes de un beneficiario fallecido. En el caso de los jubilados, los requisitos son tener al menos 62 años de edad y haber pagado impuestos al Seguro Social por al menos una década.

Las personas con discapacidad que soliciten el beneficio deberán contar con suficiente historial laboral. Mientras que los beneficios para sobrevivientes están destinados a cónyuge, exesposo, hijo o padre que dependía de un beneficiario o un trabajador que pagó impuestos a la SSA antes de fallecer.