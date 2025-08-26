Es mexicana, compró una casa prefabricada por internet y revela la verdad: “Necesitamos un mínimo de dos grúas”

Una joven mexicana que vive en La Paz, Baja California Sur, compró una casa prefabricada en el sitio web Alibaba, en medio del auge de estas viviendas, y mostró el proceso de armado. En la experiencia reveló que no fue tan sencillo como esperaba.

El paso a paso de construir una casa prefabricada

Karla Miller publicó en su perfil de TikTok cómo instaló la vivienda que adquirió en la plataforma. Popularmente conocidas como mobile home o tráileres, representan en la actualidad el 5,2% de las propiedades en uso en EE.UU., con 7,2 millones de unidades, según un informe de American Housing Survey.

La mexicana detalló el paso a paso que llevó a cabo luego de adquirir su casa prefabricada. Este tipo de viviendas se caracteriza por ser trasladable a un terreno autorizado.

Miller señaló que el primer paso fue limpiar el sitio que eligieron y colocar grava sobre la superficie, para lo cual tuvieron que utilizar maquinaria pesada. Posteriormente, instalaron dos bases para la unidad.

“Necesitaremos un mínimo de dos grúas para hacer la maniobra”, indicó en el clip que publicó en redes sociales el 3 de agosto pasado y que ya cuenta con más de 42.000 reacciones. El contenedor que emplearon presentó una altura de más de 12 metros y un peso de 7,5 toneladas.

Esta parte del proceso duró cuatro horas, desde las 9 hasta las 13, según puntualizó la protagonista de la publicación.

La instalación de la casa prefabricada requirió el uso de maquinaria pesada en el terreno Captura TikTok/karlamiller7

A la hora de elevar el techo de la vivienda, Miller hizo una advertencia: “Tengan mucha precaución en este paso”, debido a los riesgos de emplear maquinaria pesada y elementos que pueden caerse y producir accidentes.

Finalmente, mostró cómo deslizaron el suelo y la pared hasta el piso, para luego levantar las paredes de la casa. También eligieron incluir un porche para el exterior. “Es importante que quede nivelado”, aseveró.

Cómo instalar el agua y la electricidad en una casa prefabricada

Con las conexiones de agua ya verificadas, comenzó la instalación de las luces, que incluyen el cableado eléctrico y las válvulas provistas de fábrica.

Karla mostró un gran entusiasmo por el resultado del baño, en el que debieron colocar los canceles para proteger la zona. En el armado, la parte del porche pareció la más tediosa, dado que tuvieron que situar cada baranda hasta el techo.

La usuaria de TikTok mostró el baño, su parte favorita de la casa, y detalló el proceso para el porche Captura TikTok/karlamiller7

La casa prefabricada que eligió la usuaria de TikTok en Alibaba cuenta con tres habitaciones, una cocina y un baño.

En Alibaba, los precios de estas unidades varían en función de la marca y las disposiciones que puede presentar. Las más económicas son las estilo “casa cápsula espacial” de Sinova, con un tamaño de 8,5 metros de largo, 3,3 metros de ancho y 3,2 metros de alto.

Por otra parte, una casa prefabricada plegable de la misma marca y dimensiones de 11,5 metros de largo, 3,3 de ancho y 3,2 de largo, presenta un costo de entre US$25.000 y US$27.000.