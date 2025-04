La fiscal de Arizona desafía al gobierno de Donald Trump por la imposición de aranceles: “Son ilegales”

​La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, confirmó su participación en una demanda multiestatal contra la administración del presidente Donald Trump. A través de esta denuncia, Mayes y sus homólogos en otras entidades buscan bloquear una serie de aranceles internacionales que, según los fundamentos de la demanda, son “ilegales y perjudiciales para la economía estadounidense”.

Antes de ser funcionaria pública, Mayes fue reportera de política nacional para USA Today @krismayes vía Instagram

¿Qué dice la demanda multiestatal en la que participa Kris Mayes, fiscal de Arizona?​

En la demanda multiestatal, Mayes y los fiscales de otros 11 estados en EE.UU., argumentan que las órdenes ejecutivas de Trump para imponer aranceles (del 145% a productos chinos, del 25% a bienes de Canadá y México, y del 10% a importaciones globales) exceden la autoridad presidencial al eludir la aprobación del Congreso. ​

El pasado 23 de abril, la demanda se presentó ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Además de Arizona, representada por Kris Mayers, dicha denuncia también fue impulsada por los fiscales de Nueva York, Oregon, Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México y Vermont.

En conjunto, los fiscales involucrados también critican que el presidente Trump utilice redes sociales y declaraciones contradictorias para anunciar cambios arancelarios, ello, sin que exista una estrategia clara o transparencia. Por lo mismo, los demandantes solicitan una orden judicial que detenga estos aranceles y que limite los poderes presidenciales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Mayes también se unió a una coalición de 19 fiscales en una demanda contra la administración Trump por el despido masivo de empleados federales @krismayes vía Instagram

Por su parte, Kris Mayes reiteró en una conferencia de prensa que el plan arancelario no solo representa una amenaza para la diplomacia en EE.UU., sino que también significa altos costos que pagarán los propios estadounidenses. “No me quedaré de brazos cruzados. El plan arancelario es económicamente imprudente e ilegal; una puerta fácil para la inflación y para el desempleo”, declaró Mayes en su puesta frente a medios como 12 News.

Con el fin de sustentar apropiadamente su demanda, Mayes y los otros fiscales citaron estudios que aludían a los aranceles que Trump puso en su primer mandato. En ellos, indicaban que el 95% del costo de las tarifas impuestas fue absorbido por consumidores estadounidenses.

Las tensiones entre Kris Mayes y Donald Trump no son nuevas

Originalmente registrada como republicana, Kris Mayes cambió su afiliación al Partido Demócrata en 2019. En aquel entonces, explicó que “el Partido Republicano la hizo a un lado”, pero además, aludió su cambio de bancada a la preocupante dirección autoritaria que tomaban los republicanos bajo el liderazgo de Trump.

Mayes es crítica con ciertos nombramientos en la administración Trump, lo cual incluye las designaciones de Elon Musk @krismayes vía Instagram

Desde su elección como fiscal general de Arizona en 2023, Kris Mayes lideró múltiples demandas contra Trump y sus acciones políticas. Entre las más importantes se encuentran:

Financiamiento federal : en enero de 2025, Mayes demandó al Gobierno Federal por congelar US$3 mil millones en subvenciones y préstamos, y argumentó que la medida era inconstitucional y perjudicial para Arizona. ​

: en enero de 2025, Mayes demandó al Gobierno Federal por congelar US$3 mil millones en subvenciones y préstamos, y argumentó que la medida era inconstitucional y perjudicial para Arizona. ​ Ciudadanía por nacimiento : Mayes también se unió a una coalición de 22 estados para bloquear la orden ejecutiva de Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento bajo los estatutos actuales.

: Mayes también se unió a una coalición de 22 estados para bloquear la orden ejecutiva de Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento bajo los estatutos actuales. ​ Electores falsos : Mayes permanece activa en el caso penal contra numerosas figuras políticas aliadas de Trump, mismas que están acusadas de intentar revertir ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020.

: Mayes permanece activa en el caso penal contra numerosas figuras políticas aliadas de Trump, mismas que están acusadas de intentar revertir ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020. ​Políticas migratorias: en múltiples ocasiones, Mayes expresó su oposición a las propuestas de Trump relacionadas con la deportación masiva y con la creación de campamentos de detención.

Perfil de Kris Mayes, la fiscal de Arizona que también es opositora de Trump

​Kris Mayes, de 53 años de edad, nació y creció en la ciudad de Prescott. En Académicamente, obtuvo su licenciatura en ciencias políticas y periodismo en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), y poco después, obtuvo su maestría en derecho por la Universidad de Columbia.

Mayes lidera demandas contra Trump relacionadas a aranceles internacionales, recortes de fondos federales y cambios en la ciudadanía por nacimiento @krismayes vía Instagram

Además de una extensa carrera en medios, Mayes trabajó como reportera política y portavoz de campaña en 2003 para la entonces candidata a gobernadora Janet Napolitano. En ese mismo año, Mayes fue nombrada jefa de la Comisión de Corporaciones de Arizona, desde donde promovió las energías limpias y la protección al consumidor.

Figura opositora de Donald Trump desde 2019, también es la primera madre y la segunda mujer en ocupar el cargo de Fiscal de Arizona. Asimismo, es la primera persona abiertamente LGBTQ+ en dicho puesto.