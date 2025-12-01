Es oficial: las fechas de pago de Snap en Arizona este diciembre 2025
Los depósitos del programa de ayuda alimentaria se harán de manera normal en el último mes del año en el estado
- 4 minutos de lectura'
Después del caos provocado en noviembre por el cierre extendido del gobierno de Estados Unidos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) reanudará de manera normal la distribución de pagos para el mes de diciembre de 2025 en el estado de Arizona y el resto del país.
Cuándo pagan el SNAP en Arizona durante diciembre
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para los cupones alimentarios en el estado de Arizona, correspondiente al último mes de 2025.
Según la dependencia, los depósitos de SNAP se realizan durante los primeros 13 días de cada mes en el estado del cobre, de acuerdo con la primera letra del apellido del beneficiario, por lo que el calendario queda de la siguiente manera:
- Si la primera letra del apellido es A y B: el depósito se realizará el día 1 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es C y D: el depósito se realizará el día 2 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es E y F: el depósito se realizará el día 3 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es G y H: el depósito se realizará el día 4 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es I y J: el depósito se realizará el día 5 de noviembre
- Si la primera letra del apellido es K y L: el depósito se realizará el día 6 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es M y N: el depósito se realizará el día 7 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es O y P: el depósito se realizará el día 8 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es Q y R: el depósito se realizará el día 9 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es S y T: el depósito se realizará el día 10 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es U y V: el depósito se realizará el día 11 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es W y X: el depósito se realizará el día 12 de diciembre
- Si la primera letra del apellido es Y o Z: el depósito se realizará el día 13 de diciembre
De esta manera, los afiliados recibirán sus pagos por medio de sus tarjetas de transferencia electrónica (EBT, por sus siglas en inglés), que se pueden utilizar en tiendas participantes en todo el país.
Qué pasó con el programa SNAP en noviembre y que pasará después
El cierre de 43 días del gobierno de Estados Unidos, afectó a millones de personas que dependen del programa SNAP, que a nivel nacional apoya a 42 millones de afiliados de bajos ingresos, de acuerdo con Newsweek.
Poco después de que el gobierno federal anunciara que no se pagarían los depósitos de cupones alimentarios para noviembre, lo que provocó que se emitieran pagos incompletos, parciales y en ocasiones no se realizó ninguno.
No obstante, después de que el presidente Trump firmara un proyecto de ley que permite la reanudación de pagos de SNAP, y aseguran sus fondos para todo el año fiscal 2026, que concluye en octubre del siguiente año.
Qué se necesita para formar parte de SNAP en Arizona
Cualquier residente de Arizona que desee formar parte del programa SNAP, debe presentar una solicitud y entregar documentación que acredite sus ingresos, gastos e identidad en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
Los requisitos son los siguientes:
- Prueba de identidad y ciudadanía.
- Número de Seguro Social y certificado de nacimiento.
- Comprobante de domicilio.
- Recibos o comprobantes de ingresos del mes anterior y del actual.
- Estados de cuenta bancarios recientes o de cooperativas de crédito.
- Comprobantes de bonos, planes de jubilación, seguros de vida o valores.
- Comprobante de pago de renta o hipoteca.
- Comprobante de gastos médicos (si el interesado tiene más de 60 años o alguna discapacidad y el gasto supera los 35 dólares mensuales).
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre
- 2
Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado
- 3
A pesar del reciente asalto: el factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile
- 4
Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try