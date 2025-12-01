Es oficial: las fechas de pago de Snap en Arizona este diciembre 2025

Después del caos provocado en noviembre por el cierre extendido del gobierno de Estados Unidos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) reanudará de manera normal la distribución de pagos para el mes de diciembre de 2025 en el estado de Arizona y el resto del país.

Cuándo pagan el SNAP en Arizona durante diciembre

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para los cupones alimentarios en el estado de Arizona, correspondiente al último mes de 2025.

En Arizona se entrega el apoyo conforme a la primera letra del apellido (Unsplash) Unsplash

Según la dependencia, los depósitos de SNAP se realizan durante los primeros 13 días de cada mes en el estado del cobre, de acuerdo con la primera letra del apellido del beneficiario, por lo que el calendario queda de la siguiente manera:

Si la primera letra del apellido es A y B: el depósito se realizará el día 1 de diciembre

Si la primera letra del apellido es C y D: el depósito se realizará el día 2 de diciembre

Si la primera letra del apellido es E y F: el depósito se realizará el día 3 de diciembre

Si la primera letra del apellido es G y H: el depósito se realizará el día 4 de diciembre

Si la primera letra del apellido es I y J: el depósito se realizará el día 5 de noviembre

Si la primera letra del apellido es K y L: el depósito se realizará el día 6 de diciembre

Si la primera letra del apellido es M y N: el depósito se realizará el día 7 de diciembre

Si la primera letra del apellido es O y P: el depósito se realizará el día 8 de diciembre

Si la primera letra del apellido es Q y R: el depósito se realizará el día 9 de diciembre

Si la primera letra del apellido es S y T: el depósito se realizará el día 10 de diciembre

Si la primera letra del apellido es U y V: el depósito se realizará el día 11 de diciembre

Si la primera letra del apellido es W y X: el depósito se realizará el día 12 de diciembre

Si la primera letra del apellido es Y o Z: el depósito se realizará el día 13 de diciembre

De esta manera, los afiliados recibirán sus pagos por medio de sus tarjetas de transferencia electrónica (EBT, por sus siglas en inglés), que se pueden utilizar en tiendas participantes en todo el país.

Qué pasó con el programa SNAP en noviembre y que pasará después

El cierre de 43 días del gobierno de Estados Unidos, afectó a millones de personas que dependen del programa SNAP, que a nivel nacional apoya a 42 millones de afiliados de bajos ingresos, de acuerdo con Newsweek.

Las personas puedan usar SNAP su EBT fuera del estado (Unsplash) (Unsplash)

Poco después de que el gobierno federal anunciara que no se pagarían los depósitos de cupones alimentarios para noviembre, lo que provocó que se emitieran pagos incompletos, parciales y en ocasiones no se realizó ninguno.

No obstante, después de que el presidente Trump firmara un proyecto de ley que permite la reanudación de pagos de SNAP, y aseguran sus fondos para todo el año fiscal 2026, que concluye en octubre del siguiente año.

Qué se necesita para formar parte de SNAP en Arizona

Cualquier residente de Arizona que desee formar parte del programa SNAP, debe presentar una solicitud y entregar documentación que acredite sus ingresos, gastos e identidad en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Los beneficiarios de SNAP recibirán sus pagos mensuales en su EBT (Web/ Gobierno de Arizona)

Los requisitos son los siguientes:

Prueba de identidad y ciudadanía.

Número de Seguro Social y certificado de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Recibos o comprobantes de ingresos del mes anterior y del actual.

Estados de cuenta bancarios recientes o de cooperativas de crédito.

Comprobantes de bonos, planes de jubilación, seguros de vida o valores.

Comprobante de pago de renta o hipoteca.

Comprobante de gastos médicos (si el interesado tiene más de 60 años o alguna discapacidad y el gasto supera los 35 dólares mensuales).