Arizona anunció el calendario oficial de pagos del Seguro Social para diciembre 2025 y todo 2026

Uno de cada cinco residentes del estado Arizona recibe un apoyo económico de los programas de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). La agencia de gobierno publicó el calendario de pagos de diciembre de 2025 para los beneficiarios.

Cuándo pagarán los beneficios del Seguro Social de diciembre en Arizona

La SSA explicó que la fecha en la cual se envían los beneficios del Seguro Social depende del día de nacimiento de las personas inscritas en alguno de sus programas. Este orden se repite todos los meses y se asigna en los días miércoles.

Los pagos del Seguro Social se entregarán en diciembre de 2025 de acuerdo con la fecha de nacimiento de cada beneficiario (Social Security Administration)

De acuerdo con el calendario de pagos de la SSA, los depósitos del Seguro Social en diciembre de 2025 en Arizona se pagarán en los siguientes días:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : segundo miércoles del mes ( 10 de diciembre ).

: segundo miércoles del mes ( ). Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : tercer miércoles del mes ( 17 de diciembre ).

: tercer miércoles del mes ( ). Fecha de nacimiento del día 21 al 31: cuarto miércoles del mes (24 de diciembre).

Existen tres casos en los cuales las fechas de entrega serán en días distintos:

Las personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) percibirán dos entregas en diciembre: los días 1° y 31 del mes. Esto sucederá porque no se envió un pago durante noviembre .

(SSI) percibirán en diciembre: los días del mes. Esto sucederá porque . Los individuos que son parte del Seguro Social desde mayo de 1997 o antes obtendrán su dinero el día 3 de diciembre .

obtendrán su dinero el día . Las personas que están inscritas en el Seguro Social y en el SSI al mismo tiempo tendrán sus beneficios en dos fechas separadas: el del Seguro Social se depositará el día 3 de diciembre, mientras que el del SSI se hará el día 1° de diciembre.

Quiénes pueden inscribirse en los programas del Seguro Social

El gobierno de Estados Unidos señaló en su sitio web que existen cuatro tipos principales de beneficios disponibles para los habitantes de Arizona y del resto del país.

Estos fueron creados para ayudar a quienes más lo necesitan, en especial a aquellas personas que no pueden trabajar para conseguir un ingreso.

Los familiares directos de una persona que falleció pueden aplicar para recibir ayuda económica del Seguro Social (Unplash/Kelsey Farish)

Las cuatro categorías son:

Beneficios de jubilación : para los mayores de 62 años que trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante un mínimo de 10 años.

: para los mayores de 62 años que trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante un mínimo de 10 años. Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) : para quienes presentan una discapacidad y laboraron durante un periodo determinado.

: para quienes presentan una discapacidad y laboraron durante un periodo determinado. Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) : para las personas mayores de 65 años, que tienen una discapacidad y/o perciben pocos o ningún ingreso.

: para las personas mayores de 65 años, que tienen una discapacidad y/o perciben pocos o ningún ingreso. Beneficios para cónyuges y otros sobrevivientes de un familiar fallecido: el pariente tuvo que haber pagado impuestos del Seguro Social.

AARP es una organización sin fines de lucro que ayuda a los adultos mayores de 50 años en Estados Unidos. De acuerdo con este organismo, 1.498.752 residentes de Arizona recibieron depósitos del Seguro Social en 2025. Esta cifra representa a uno de cada cinco habitantes. Del total de beneficiarios, 1.173.710 son trabajadores jubilados.

El calendario de pagos para 2026 ya está disponible

Las personas que necesiten consultar las fechas de pago del Seguro Social de enero o de cualquier mes del próximo año, ya pueden revisar el calendario de la SSA de 2026 en la página oficial de la administración.

La SSA ya publicó el calendario de pagos del Seguro Social para 2026 (Social Security Administration)

En 2026 se seguirá el mismo orden que considera la fecha de nacimiento de cada beneficiario para que reciba su pago un día miércoles de cada mes. Las excepciones (quienes perciben los pagos del SSI y del Seguro Social al mismo tiempo, y quienes están inscritos desde mayo de 1997 o antes) también se mantendrán iguales.

En tanto, los depósitos del SSI se realizarán en los primeros o últimos días del mes. En marzo, agosto y noviembre no se enviará el pago, por lo que en otros meses (julio, octubre y diciembre) se entregarán dos de ellos para compensarlos.