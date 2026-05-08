El aeropuerto de Houston reasignará las puertas de Spirit Airlines para uso compartido

Spirit Airlines cesó definitivamente sus operaciones el 2 de mayo. Poco después de la noticia, se conoció que las puertas de embarque que utilizaba la compañía en la principal terminal aérea de Houston no estarán cerradas mucho tiempo y volverán a usarse.

Distintas aerolíneas compartirán las puertas de embarque de Spirit Airlines en Houston

El aeropuerto de Houston dispuso que las puertas de embarque que solía utilizar la compañía Spirit ahora serán de uso común, según consignó Chron. Las autoridades no especificaron si la medida será permanente, pero, al menos hasta que vuelvan a asignarse de forma exclusiva a una sola empresa, distintas aerolíneas podrán utilizar el espacio.

Al respecto, el director de Aviación del Sistema Aeroportuario de Houston, Jim Szczesniak, afirmó que ya exploran todas las opciones posibles para las puertas de embarque, de manera que permitan maximizar la eficiencia y, al mismo tiempo, se cumplan las regulaciones federales.

A detalle, las zonas que ahora son de uso común son las puertas:

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Por qué cerró Spirit Airlines

En su momento, Spirit Airlines revolucionó la industria de los viajes con sus bajas tarifas. No obstante, tras 34 años de operaciones, el fin de semana realizó su último vuelo.

Spirit Airlines cerró oficialmente luego de 34 años de operaciones JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según Houston Public Media, la compañía, conocida por sus aviones de color amarillo llegó a valer unos 5500 millones de dólares en la bolsa. A pesar de ello, diversos factores la llevaron a presentar dos solicitudes de quiebra en dos años consecutivos.

La aerolínea buscó mantener sus operaciones mediante el recorte de rutas, concesiones con el sindicato y una solicitud de financiamiento ante el gobierno federal. De hecho, el verano pasado dio a conocer un acuerdo preliminar con sus prestamistas.

Sin embargo, más allá de las medidas, no pudo mantenerse. El medio resaltó que fue el aumento de precios en el combustible, provocado por la guerra con Irán, lo que llevó al cierre definitivo de la compañía.

La compañía, que comenzó como Charter One Airlines, inició operaciones a principios de la década de los 80 con viajes turísticos. Más tarde comenzó a ofrecer vuelos a bajo costo sin servicios como manejo de equipaje, selección de asientos e incluso la impresión de los boletos.

Spirit Airlines anunció a sus clientes la cancelación de vuelos y de su servicio de atención al cliente GIORGIO VIERA - AFP

Aunque su modelo fue considerado un éxito por años, no pudo mantenerse, especialmente después de la pandemia. Después de 2020, enfrentó un aumento en los costos operativos y su deuda creció, lo que derivó en su primera solicitud de quiebra en noviembre de 2024.

Se calcula que su cierre dejó a alrededor de 17.000 personas sin empleo.

Otra aerolínea que dejó de operar en el aeropuerto de Houston

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush, de la ciudad de Texas, ya se registraron salidas durante los últimos años. Chron recordó que en 2024 Southwest Airlines dejó de operar en la terminal aérea.

Desde entonces, la puerta que utilizaba la aerolínea se convirtió en una zona de uso común que aún bajo ese formato en la actualidad.