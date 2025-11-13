Programa para refugiados en Arizona: el gobierno de Katie Jobs ofrece ayudas de 30 a 90 días

El gobierno de Arizona cuenta con un programa para refugiados que otorga ayudas en un período de los primeros 30 a 90 días a los ciudadanos elegibles. El organismo de la administración de Katie Jobs detalló los requisitos y categorías de los servicios esenciales que destina el estado a esta comunidad.

En qué consiste el programa para refugiados en Arizona y a cuántos beneficia

El Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES, por sus siglas en inglés) compartió un informe que indicó que 110.756 ciudadanos de esta categoría llegaron al estado desde 1981, 2381 de ellos este 2025.

La iniciativa tiene el objetivo de prestar beneficios y servicios a ciertos elegibles de esa comunidad para realizar una transición exitosa a la vida en Estados Unidos.

El organismo coopera con agencias estatales para el reasentamiento de los refugiados des.az.gov

En colaboración con agencias locales públicas y privadas, el Programa de Reasentamiento de Refugiados de Arizona (RRP, por sus siglas en inglés) brinda servicios esenciales a personas bajo ese estatus y otros beneficiarios elegibles durante los primeros 30 a 90 días de su llegada, según detalló el sitio web del DES.

Esta iniciativa vincula a los ciudadanos con programas en base a su cultura e idioma para “alcanzar la autosuficiencia lo antes posible” e incluyen asistencia económica y médica, acceso al empleo, capacitaciones en inglés y otras gestiones de casos.

“Consciente de los desafíos que enfrentan los refugiados y beneficiarios elegibles durante su reasentamiento, el RRP promueve servicios lingüísticamente compatibles y culturalmente apropiados para facilitar la transición", señaló el organismo.

En 2025, más de 2300 refugiados llegaron a Arizona Freepik

El programa no requiere de una solicitud o inscripción, ya que los beneficiarios elegibles son referidos por las entidades que los acompañan en el proceso de ingreso a EE.UU. y de estatus. Así, al adquirir el estatus se realizó el registro en la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Qué programas forman parte de la ayuda para refugiados que llegan a Arizona

Entre los beneficios que se ofrecen a esta comunidad en el estado liderado por Jobs, se encuentran:

Asistencia económica : presenta una duración máxima de cuatro meses y está destinada a los refugiados que no reúnen los requisitos para otros programas de este tipo o de ayuda nutricional.

: presenta una duración máxima de cuatro meses y está destinada a los refugiados que no reúnen los requisitos para otros programas de este tipo o de ayuda nutricional. Asistencia médica : tiene la misma duración que la anterior y está dirigida a los ciudadanos no elegibles para recibir Medicaid (o se les canceló su cobertura por superar los estándares de ingresos laborales) y sus ingresos se sitúan por debajo del 200% del nivel federal de pobreza.

: tiene la misma duración que la anterior y está dirigida a los ciudadanos no elegibles para recibir Medicaid (o se les canceló su cobertura por superar los estándares de ingresos laborales) y sus ingresos se sitúan por debajo del 200% del nivel federal de pobreza. Promoción de la salud : a través de iniciativas de alfabetización y la conexión con proveedores de estos servicios.

: a través de iniciativas de alfabetización y la conexión con proveedores de estos servicios. Capacitaciones en inglés : formación para obtener y mantener un trabajo.

: formación para obtener y mantener un trabajo. Menores refugiados no acompañados : este programa está destinado a menores de 18 años que no cuentan con padre, madre o tutor legal en el país y se les inserta en la iniciativa para recibir un acogimiento familiar seguro.

: este programa está destinado a menores de 18 años que no cuentan con padre, madre o tutor legal en el país y se les inserta en la iniciativa para recibir un acogimiento familiar seguro. Impacto escolar : acompañamiento en las escuelas públicas, por hasta tres años después de la llegada, para lograr la adaptación cultural y académica de los niños refugiados.

: acompañamiento en las escuelas públicas, por hasta tres años después de la llegada, para lograr la adaptación cultural y académica de los niños refugiados. Adultos mayores: para los refugiados de 60 años o más, se destinan recursos para ayudar a tramitar la ciudadanía estadounidense.

Los menores de 18 años reciben asistencia académica en las escuelas públicas des.az.gov

Requisitos para ser elegible en el programa para refugiados en Arizona

Los refugiados bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) son elegibles para el programa estatal. Este estatus hace referencia a las personas que alegaron persecución en su país de origen, según detalló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que puede ser por diversos motivos:

Raza.

Religión.

Nacionalidad.

Opinión política.

Pertenencia a un grupo social.

El organismo de Arizona precisó que los ciudadanos asilados, migrantes cubanos y haitianos, los titulares de visas de inmigrante especial, las víctimas de trata de personas y ciertos amerasiáticos también son elegibles para recibir asistencia.