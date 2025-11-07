Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Arizona

Los migrantes con una orden de deportación en Arizona tienen la oportunidad de presentar, ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), un documento que permite suspender la expulsión y permanecer en el país por circunstancias específicas.

El documento clave para pedir la suspensión de deportación ante el ICE en Arizona

Se trata del Formulario I-246, un recurso para las personas en Estados Unidos (incluido el estado de Arizona) que se enfrentan a la deportación, ya que detiene temporalmente el proceso. Sin embargo, es importante señalar que la aprobación no otorga estatus legal, pero sí una suspensión por un período determinado.

Cualquier persona a la que se le haya ordenado deportar de Estados Unidos puede solicitar la suspensión conforme a las leyes migratorias Amanda Mason - Flickr/ICE

“Esta medida se suele solicitar cuando la persona que enfrenta la deportación tiene otras opciones legales que desea explorar o cuando puede demostrar que la expulsión le causaría graves dificultades”, explican en el sitio especializado Legal Match.

¿Quién puede pedir la suspensión de deportación y cómo hacerlo?

La elegibilidad generalmente depende de las circunstancias individuales y las particularidades de cada caso migratorio, explican. En general, toda persona con una orden de deportación o expulsión de Estados Unidos puede hacer uso del formulario para pedir una prórroga de su salida.

Solicitar una suspensión de la deportación generalmente implica presentar una solicitud por escrito junto con la documentación que acredite la elegibilidad. La solicitud también debe explicar los motivos de la petición, incluir evidencia y el solicitante también podría tener que demostrar que no representa un peligro para la comunidad.

Se debe presentar en persona en la oficina local de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE. Hay una tarifa a pagar de 155 dólares, la cual es no reembolsable, independientemente de la decisión.

Los agentes del ICE incrementan las detenciones migratorias en Chicago Arizona Archivo

En cuanto a los documentos de identidad, se requiere:

Pasaporte original con una validez de seis meses posteriores al período de estadía solicitado

con una validez de seis meses posteriores al período de estadía solicitado Copia de un pasaporte con una validez de seis meses posteriores al período de estadía solicitado y una copia del acta de nacimiento u otro documento de identidad

con una validez de seis meses posteriores al período de estadía solicitado y una copia del acta de nacimiento u otro documento de identidad Si la persona no posee pasaporte, comprobante de que ha solicitado uno en el consulado de su país.

Pruebas y documentos a presentar con el Formulario I-246

Los documentos de evidencia deben demostrar por qué el solicitante considera justificada una suspensión de la expulsión. De acuerdo con los especialistas de Legal Match, se podría incluir:

Prueba de que un trámite migratorio está en curso , como un recibo de una solicitud pendiente de ajuste de estatus.

, como un recibo de una solicitud pendiente de ajuste de estatus. Pruebas de las dificultades que el peticionario o un familiar sufriría si se da la deportación, como: cartas de médicos, profesores o trabajadores sociales, historiales médicos, expedientes escolares o pruebas de dependencia económica.

que el peticionario o un familiar sufriría si se da la deportación, como: cartas de médicos, profesores o trabajadores sociales, historiales médicos, expedientes escolares o pruebas de dependencia económica. Si se solicita por motivos humanitarios , adjuntar informes médicos u otros documentos que proporcionen detalles sobre el estado de salud.

, adjuntar informes médicos u otros documentos que proporcionen detalles sobre el estado de salud. Los documentos que demuestren que no representa un peligro para la comunidad ni existe riesgo de fuga podrían incluir verificaciones de antecedentes penales, cartas de apoyo de miembros de la comunidad o pruebas de empleo estable.

Además, es necesario preparar una carta o declaración detallada, en la que se explican las circunstancias y por qué se solicita una suspensión de la deportación.

La elegibilidad para una suspensión de la deportación generalmente depende de las circunstancias individuales y las particularidades de cada caso migratorio Freepik

¿Qué pasa al aprobarse la suspensión de expulsión ante el ICE?

El despacho de abogados Jeelani Law Firm, PLC explica que si se aprueba la solicitud se otorga al migrante la protección temporal contra la expulsión de Estados Unidos. Sin embargo, se podría exigir el pago de una fianza con monto mínimo de US$1500.

Es importante comprender que la suspensión de la deportación no es un derecho. Se concede únicamente a discreción del secretario de Seguridad Nacional o de su delegado. También puede revocarse en cualquier momento si no se cumplen las condiciones.

La duración puede variar, a menudo se concede por un tiempo específico, que puede ser hasta la conclusión de ciertos procedimientos legales, o por un período determinado, como de seis meses a un año.