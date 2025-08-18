¿Puede Katie Hobbs ser reelegida como gobernadora de Arizona en 2026?
La mandataria del Estado del Gran Cañón sabe que no tiene margen de error: en 2022 sorprendió, pero dos años más tarde el electorado a nivel federal se inclinó por Trump
El futuro político de Katie Hobbs en Arizona se encuentra en un momento de incertidumbre. La actual gobernadora, elegida en 2022, enfrenta el reto de buscar la reelección en 2026 en un estado que se convirtió en un terreno decisivo para republicanos y demócratas. Aunque recauda fondos con miras a una campaña, todavía no lanzó oficialmente su candidatura.
Arizona, de bastión republicano a campo de disputa
Durante décadas, Arizona fue un estado con una inclinación republicana casi indiscutida. Sin embargo, en los últimos años la balanza se inclinó y pasó a ser uno de los escenarios más disputados del país.
- En 2020, Joe Biden sorprendió al ganar Arizona por apenas 10.000 votos.
- En 2022, los demócratas conquistaron la gobernación, un escaño en el Senado y la fiscalía general, en un contexto de legislatura estatal controlada por los republicanos.
- En 2024, el senador demócrata Ruben Gallego triunfó en su elección, pero el presidente Donald Trump se impuso en el estado por más de cinco puntos en la contienda presidencial.
Este escenario contradictorio explica la fragilidad de cualquier candidatura demócrata en Arizona. Tal como señaló el político Andy Barr en declaraciones citadas por The New York Times: “Es realmente difícil ganar en Arizona como demócrata, siempre. Cualquiera que se sienta confiado no está viviendo en la realidad”.
La gobernadora “más vulnerable” de Estados Unidos
Hobbs es considerada por los analistas de The New York Times como una de las líderes demócratas más expuestas de cara a 2026. Su llegada al poder en 2022 se produjo tras una ajustada victoria sobre Kari Lake, una candidata republicana cercana a Trump que insistió con denuncias de fraude electoral.
Desde entonces, su estilo de gestión estuvo marcado por un perfil bajo y una actitud moderada, lo que le valió tanto elogios como críticas dentro de su propio partido.
Entre las luces y sombras de su gestión, el medio citado destacó:
- Construcción de una imagen moderada: Hobbs se presentó como una líder pragmática, interesada en atraer a votantes independientes y empresariales.
- Distanciamiento con la izquierda: su veto a un proyecto bipartidista de viviendas, la falta de control sobre el costoso programa de vales escolares y su apoyo a una ley de detención de migrantes firmada por Trump generaron descontento en los sectores progresistas.
- Relación conflictiva con los republicanos: la legislatura, dominada por la oposición, bloqueó gran parte de su agenda y obstaculizó la confirmación de sus funcionarios, lo que la llevó a nombrarlos de manera unilateral, desatando choques en los tribunales.
- Capacidad de veto: se ganó el apodo de “Reina del veto” al frenar cientos de proyectos de ley, entre ellos iniciativas para legalizar silenciadores de armas.
- Logros en política económica: promovió medidas que facilitaron la instalación de empresas, como la autorización para que la tecnológica Axon abriera su sede en el estado sin necesidad de votación pública.
Los rivales republicanos: un frente desafiante
Si en 2022 Hobbs enfrentó a una candidata con posiciones extremas, en 2026 podría medirse con adversarios más competitivos.
Los republicanos ya cuentan con dos nombres fuertes:
- Andy Biggs: congresista y figura del ala dura del Partido Republicano. Representa a los sectores más cercanos al trumpismo.
- Karrin Taylor Robson: abogada y empresaria vinculada al ala moderada del partido, cercana al legado de John McCain.
Ambos cuentan con el respaldo de Donald Trump, según explicaron desde The 19th News, aunque esa doble bendición generó tensiones internas. Mientras los seguidores más fieles al presidente desconfían de Robson, la ven como alguien que “se subió tarde al barco”, lo que alimenta la división republicana.
