¿Puede Katie Hobbs ser reelegida como gobernadora de Arizona en 2026?

El futuro político de Katie Hobbs en Arizona se encuentra en un momento de incertidumbre. La actual gobernadora, elegida en 2022, enfrenta el reto de buscar la reelección en 2026 en un estado que se convirtió en un terreno decisivo para republicanos y demócratas. Aunque recauda fondos con miras a una campaña, todavía no lanzó oficialmente su candidatura.

Arizona, de bastión republicano a campo de disputa

Durante décadas, Arizona fue un estado con una inclinación republicana casi indiscutida. Sin embargo, en los últimos años la balanza se inclinó y pasó a ser uno de los escenarios más disputados del país.

Katie Hobbs, considerada una de las gobernadoras demócratas más vulnerables de EE.UU., llegó al poder en 2022 tras una ajustada victoria sobre Kari Lake x.com/GovernorHobbs

En 2024, el senador demócrata Ruben Gallego triunfó en su elección, pero el presidente Donald Trump se impuso en el estado por más de cinco puntos en la contienda presidencial.

Este escenario contradictorio explica la fragilidad de cualquier candidatura demócrata en Arizona. Tal como señaló el político Andy Barr en declaraciones citadas por The New York Times: “Es realmente difícil ganar en Arizona como demócrata, siempre. Cualquiera que se sienta confiado no está viviendo en la realidad”.

La gobernadora “más vulnerable” de Estados Unidos

Hobbs es considerada por los analistas de The New York Times como una de las líderes demócratas más expuestas de cara a 2026. Su llegada al poder en 2022 se produjo tras una ajustada victoria sobre Kari Lake, una candidata republicana cercana a Trump que insistió con denuncias de fraude electoral.

Hobbs gobernó con un estilo moderado y vetó cientos de proyectos republicanos Ross D. Franklin - AP

Desde entonces, su estilo de gestión estuvo marcado por un perfil bajo y una actitud moderada, lo que le valió tanto elogios como críticas dentro de su propio partido.

Entre las luces y sombras de su gestión, el medio citado destacó:

Construcción de una imagen moderada: Hobbs se presentó como una líder pragmática, interesada en atraer a votantes independientes y empresariales.

Hobbs se presentó como una líder pragmática, interesada en atraer a votantes independientes y empresariales. Distanciamiento con la izquierda: su veto a un proyecto bipartidista de viviendas, la falta de control sobre el costoso programa de vales escolares y su apoyo a una ley de detención de migrantes firmada por Trump generaron descontento en los sectores progresistas.

su veto a un proyecto bipartidista de viviendas, la falta de control sobre el costoso programa de vales escolares y su apoyo a una ley de detención de migrantes firmada por Trump generaron descontento en los sectores progresistas. Relación conflictiva con los republicanos: la legislatura, dominada por la oposición, bloqueó gran parte de su agenda y obstaculizó la confirmación de sus funcionarios, lo que la llevó a nombrarlos de manera unilateral, desatando choques en los tribunales.

la legislatura, dominada por la oposición, bloqueó gran parte de su agenda y obstaculizó la confirmación de sus funcionarios, lo que la llevó a nombrarlos de manera unilateral, desatando choques en los tribunales. Capacidad de veto: se ganó el apodo de “Reina del veto” al frenar cientos de proyectos de ley, entre ellos iniciativas para legalizar silenciadores de armas.

se ganó el apodo de “Reina del veto” al frenar cientos de proyectos de ley, entre ellos iniciativas para legalizar silenciadores de armas. Logros en política económica: promovió medidas que facilitaron la instalación de empresas, como la autorización para que la tecnológica Axon abriera su sede en el estado sin necesidad de votación pública.

Los republicanos ya perfilan posibles rivales para 2026: Andy Biggs, del ala trumpista más dura, y Karrin Taylor Robson; ambos cuentan con el respaldo de Donald Trump

Los rivales republicanos: un frente desafiante

Si en 2022 Hobbs enfrentó a una candidata con posiciones extremas, en 2026 podría medirse con adversarios más competitivos.

Los republicanos ya cuentan con dos nombres fuertes:

Andy Biggs: congresista y figura del ala dura del Partido Republicano. Representa a los sectores más cercanos al trumpismo.

congresista y figura del ala dura del Partido Republicano. Representa a los sectores más cercanos al trumpismo. Karrin Taylor Robson: abogada y empresaria vinculada al ala moderada del partido, cercana al legado de John McCain.

Ambos cuentan con el respaldo de Donald Trump, según explicaron desde The 19th News, aunque esa doble bendición generó tensiones internas. Mientras los seguidores más fieles al presidente desconfían de Robson, la ven como alguien que “se subió tarde al barco”, lo que alimenta la división republicana.